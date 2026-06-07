Simone Biles shares shocking words after hospitalization: 'I almost died' - 'one of the scariest experiences of my life' - 'I'm grateful for my support system'

Simone Biles, the seven-time Olympic gymnastics champion, shared a shocking post on Instagram after being hospitalized. She revealed that she had almost died and expressed gratitude for her support system.

Simone Biles schockiert ihre Fans mit drastischen Worten! Auf Instagram meldete sich die Turn-Ikone mit einem Beitrag, der aufhorchen lässt. Ein Foto zeigt die Rekord-Weltmeisterin mit Krankenhaus-Armbändern am Handgelenk.

Dazu schreibt sie: "Dass ich Anfang der Woche fast gestorben wäre, stand nicht auf meiner Bingo-Karte". Ich bin niemand, der solche Dinge normalerweise teilt, denn ich schätze die Privatsphäre in der heutigen Zeit. Was genau hinter dem Klinik-Besuch steckt, ließ die Amerikanerin offen. Wie ernst die Lage offenbar war, macht eine weitere Aussage der siebenmaligen Olympiasiegerin deutlich: "Das war eine der, wenn nicht sogar die, gruseligste Erfahrung meines Lebens.

Besonders, da Jonathan zum Training in Indianapolis war.

". Gemeint ist ihr Ehemann Jonathan Owens, NFL-Profi bei den Indianapolis Colts. In der Folge verbrachte Biles mehrere Tage im Bett.

"Früher oder später werde ich es erklären, aber ein großes Dankeschön an meinen engen Kreis: Danke fürs Melden, Nachfragen, Besuchen und Blumen-Schicken. ".2021 in Tokio beendete sie ihren Wettkampf vorzeitig wegen mentaler Probleme, hielt eine tränenreiche Pressekonferenz in der Mixed Zone ab und bestritt bis 2023 keinen Wettkampf mehr. Ihr Comeback verlief umso beeindruckender: Bei den Spielen 2024 in Paris holte sie dreimal Gold und einmal Silber.

Auch abseits der Sporthalle hatte die US-Amerikanerin Schweres durchzustehen. 2018 machte Biles öffentlich, wie viele andere Turnerinnen einst vom US-Teamarzt Larry Nassar missbraucht worden zu sein. Nassar wurde später zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt. Sportlich hat Biles der Turnwelt einen bleibenden Stempel aufgedrückt – nicht nur durch ihre Titel. Inzwischen sind fünf Elemente nach ihr benannt





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