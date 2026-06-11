Simone Lugner: First Reality TV Appearance, Away from Opera Balls and Glamour

Simone Lugner, the widow of Richard "Mörtel" Lugner, is making her debut on the Austrian version of the show "Forsthaus Rampensau". She is embarking on a new chapter in her life, participating in a reality TV show that promises to be a trash adventure, away from the world of opera balls, society events, and glamour. She will be competing with other alpine celebrities, isolated and under simple conditions, without luxury, but with challenges, team spirit, and plenty of conflict potential.

Simone Lugner (44) wagt den Schritt ins Reality-TV! Die Witwe von Richard "Mörtel" Lugner (†91) gibt ihr Debüt bei der österreichischen Version der Show " Forsthaus Rampensau ".

Damit startet die Society-Lady erstmals in ein echtes Trash-Abenteuer – fernab von Opernball, Society-Events und Glamour. Stattdessen wird sie weggesperrt. aktuell gemeinsam mit anderen Alpen-Promis streng isoliert und unter betont einfachen Bedingungen – ohne Luxus, dafür mit Challenges, Teamgeist und jeder Menge Konfliktpotenzial. Die Show läuft ähnlich ab wie die deutsche Version des Senders An ihrer Seite tritt laut dem Bericht Zirkuskünstler Alexander Schneller (36) als Teampartner an. Der Artist ist für seine spektakulären Kraft- und Akrobatik-Performances bekannt.

Für die ""-Witwe ist das Reality-Format mehr als nur ein TV-Projekt. In den vergangenen Monaten hatte sie öffentlich immer wieder über den Verlust ihres Mannes gesprochen.

"Ich habe gelernt, mit dem Schmerz zu leben, ihn in Dankbarkeit und schöne Erinnerungen umzuwandeln", schrieb sie kürzlich über ihre Trauer. Jetzt beginnt für die 44-Jährige ein neues Kapitel – vor laufenden Kameras. Richard Lugner (†91) heiratete Simone am 1. Juni 2024 in Wien.

Sie wurde seine sechste Ehefrau. Am 12. August starb die Opernball-LegendeWas genau im "Forsthaus Rampensau" passiert, bleibt bis zur Ausstrahlung im Herbst streng geheim. Klar ist: Statt Society-Gala wartet nun das Leben auf engem Raum – mit Spielen, Prüfungen und jeder Menge Reality-Drama.

Für Simone Lugner heißt es damit: Bühne frei fürs erste große TV-Abenteuer. Eine BILD-Anfrage zu ihrer Show-Teilnahme beantwortete sie bisher nicht – was Sinn ergeben könnte. Denn nach BILD-Infos müssen die Kandidaten der Show ihr Handy abgeben, wenn der Dreh beginnt. Dafür wurde auf ihrem Instagram-Account (von wem auch immer) eine Story gepostet.

Darin heißt es: "Solange nicht ATV bekannt gibt, wer im Forsthaus sitzt, sind es nur Gerüchte.

" Und weiter: "Ich kann verstehen, dass jeder wissen will, wer dabei ist. " Aber vorab schon über die Kandidaten zu sprechen, sei "wie Weihnachten ruinieren". Wie sagt man so schön: Ein Dementi klingt anders





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