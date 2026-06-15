Simone Thomalla besucht Seniorenhilfe und spricht über Altersarmut

Simone Thomalla, bekannt durch ihre Rolle in der ZDF-Serie 'Frühling', besuchte Mitglieder der Seniorenhilfe Lichtblick e. V. und sprach über die Situation älterer Menschen in Deutschland.

Mit ihrer ZDF-Reihe 'Frühling' macht sie regelmäßig ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen glücklich – und jetzt eine kleine Gruppe älterer Menschen ganz unmittelbar. Simone Thomalla (61) lud in dieser Woche Mitglieder der Seniorenhilfe Lichtblick e.

V. zum Dreh ihrer neuen 'Frühling'-Filme nach Bayrischzell in Oberbayern ein. Thomalla engagiert sich als Botschafterin seit vielen Jahren für den Verein. Die Schauspielerin mit den stolzen Rentnern und Vereinsgründern Lydia Staltner (Mitte) von Lichtblick Seniorenhilfe e. V.Was war der Auslöser?

Thomalla zu BILD: 'Die Erkenntnis, dass Altersarmut mitten unter uns stattfindet. Viele ältere Menschen haben ihr Leben lang gearbeitet, Familien großgezogen und unser Land mit aufgebaut. Und trotzdem reicht es oft kaum zum Leben. Das macht mich sehr betroffen.

' Wie haben die Gäste auf den Besuch am Set reagiert? Thomalla: 'Mit riesiger Freude! Es gab Tränen, Umarmungen und ganz viele strahlende Augen. Das hat uns am Set tief berührt.

' Ein Wunsch frei hätte, um die Situation älterer Menschen in Deutschland zu verbessern, welcher wäre das? Sie: 'Dass niemand im Alter Angst vor Armut haben muss. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, sollte im Alter gut leben können. Mit Würde, Respekt und der Möglichkeit, am Leben teilzunehmen.

Eigentlich kein großer Wunsch. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein.

' Seit 15 Jahren spielt Simone Thomalla die Rolle der Dorfhelferin Katja Bachmann in der ZDF-Serie 'Frühling'. Eine Begegnung berührte den TV-Star besonders. Thomalla: 'Eine Dame hat mir gesagt, dieser Tag gehöre zu den schönsten ihres Lebens. Da schluckt man erst mal.

Solche Sätze zeigen mir, wie viel Aufmerksamkeit und Gemeinschaft bewirken können.

' Und was wollten Sie den Besuchern an diesem Tag mitgeben? Die Schauspielerin: 'Wertschätzung. Ganz einfach. Das Gefühl: Ich werde gesehen. Ich bin wichtig. Und ich gehöre dazu.





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