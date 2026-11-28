Simone Thomalla schwebt auf Wolke sieben und blickt glücklich auf ihr Leben. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ verrät die 61-Jährige, warum sie gerade eine ganz besondere Zeit erlebt.

Simone Thomalla schwebt auf Wolke sieben und blickt glücklich auf ihr Leben. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ verrät die 61-Jährige, warum sie gerade eine ganz besondere Zeit erlebt.ist glücklich.

„Ich finde, dass ich gerade die schönste Zeit meines Lebens habe“, sagt die 61-Jährige am Freitagabend in der MDR-Talkshow „Riverboat“. Vor allem jetzt, in der Weihnachtszeit. Simone Thomalla freut sich aufs Fest, das sie mit der ganzen Familie feiert.

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„Sophia kommt auch“, erzählt sie. „Generell ist man glücklich, wenn das Kind glücklich ist“, sagt Simone Thomalla. „Aber manchmal bin ich auch sehr traurig, dass sie immer unterwegs ist, das muss ich ehrlich sagen. “ Natürlich schaut sie zu, wenn Alexander Zverev, mit dem ihre Tochter seit Jahren liiert ist, mal wieder ein Tennis-Match gewinnt.