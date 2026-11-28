Schauspielerin Simone Thomalla ist im Weihnachtsfieber. Demnächst ist sie in einem Weihnachtsfilm zu sehen, und langsam fängt sie an, ihr Zuhause festlich zu dekorieren, erzählt die Schauspielerin am Freitagabend in der MDR-Talkshow „Riverboat“.

Schauspielerin Simone Thomalla ist im Weihnachtsfieber. Demnächst ist sie in einem Weihnachtsfilm zu sehen, und langsam fängt sie an, ihr Zuhause festlich zu dekorieren, erzählt die Schauspielerin am Freitagabend in der MDR-Talkshow „Riverboat“.

Schauspielerin Simone Thomalla ist glücklich.

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„Ich finde, dass ich gerade die schönste Zeit meines Lebens habe“, sagt die 61-Jährige am Freitagabend in der MDR-Talkshow „Riverboat“. Vor allem jetzt, in der Weihnachtszeit. Simone Thomalla freut sich aufs Fest, das sie mit der ganzen Familie feiert.