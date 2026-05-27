Simpler Trick: So erhöht man die Kapazität des Wäscheständers

Mit diesem Trick erhöht man die Kapazität des Wäscheständers und kann mehr Textilien auf dem Wäscheständer unterbringen.

Der Wäscheständer ist voll - und trotzdem liegt noch ein Berg Wäsche daneben. Dieses Problem kennen viele. Gerade in kleinen Wohnungen oder bei großen Wäschebergen reicht ein normal bestückter Wäscheständer oft nicht aus.

Doch es gibt einen simplen Trick, der sofort mehr Platz schafft - ganz ohne zweiten Ständer. Die Idee ist einfach: Kleidung so aufhängen, dass jeder Zentimeter genutzt wird. Der Trick funktioniert bei Hosen genauso wie bei T-Shirts oder dünnen Pullovern, erklärt man. Bei Hosen geht es so: Die Beine übereinanderlegen, wie beim Zusammenfalten.

Dann kommt ein Hosenbein über die erste Leine des Wäscheständers, das andere über die zweite. Die Beine liegen sich gegenüber. Der Effekt ist deutlich sichtbar. Je nach Größe passen so mindestens zwei Hosen oder sogar mehr auf dieselbe Leine.

Widerruf Tracking und Cookies Mehr Fläche für T-Shirts und Pullover Für T-Shirts, Tops oder dünne Pullover gilt ein anderes Prinzip. Viele hängen sie der Länge nach über eine mittlere oder obere Leine. Das kostet jedoch den Vorteil der optimalen Fläche. So wird die Breite der Flügel optimal genutzt.

In der Mitte entsteht freie Fläche für weitere Textilstücke. Gerade Basic-Shirts oder leichte Baumwolle eignen sich dafür gut, weil die Stoffe schnell trocknen und nicht viel Gewicht haben. Weil die Wäsche enger zusammenhängt, kann die Luft schlechter zirkulieren. Dadurch verlängert sich die Trockenzeit etwas.

Der Trocknungsprozess benötigt mehr Geduld. Besonders in kleinen Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Feuchtigkeit so länger in den Stoffen halten. Wer den Trick nutzt, sollte deshalb regelmäßig lüften. Für sehr dicke oder große Textilien ist die Methode weniger geeignet.

Strickpullover, Handtücher oder Bettwäsche lassen sich so nicht optimal auf dem Wäscheständer unterbringen. Mit ein paar Handgriffen lässt sich die Kapazität eines herkömmlichen Wäscheständers trotzdem erstaunlich effektiv steigern, sodass deutlich mehr Textilien auf dem Wäscheständer Platz finden





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