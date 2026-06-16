Sina Wilke: Mehr als nur Gerichtsmedizinerin bei den Rosenheim-Cops

Sina Wilke ist nicht nur als Gerichtsmedizinerin bei den Rosenheim-Cops bekannt. Sie spielte bereits vorher in der Krimiserie mit. Die Schauspielerin war von 2016 bis 2021 in der Rolle der Gerichtsmedizinerin Sandra Mai zu sehen. Doch das ist nicht das erste Mal, dass sie bei den Rosenheim-Cops zu sehen war.

Sina Wilke ist nicht nur als Gerichtsmedizinerin bei den Rosenheim-Cops bekannt. Sie spielte bereits vorher in der Krimiserie mit. Die Schauspielerin war von 2016 bis 2021 in der Rolle der Gerichtsmedizinerin Sandra Mai zu sehen.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass sie bei den Rosenheim-Cops zu sehen war. 2014 übernahm sie in der 14. Staffel die Rolle einer Verdächtigen. Als Karin Brandl geriet sie damals ins Visier der Ermittler, da sie die Affäre des Mordopfers war. Mit ihrer Darbietung konnte sie offenbar überzeugen und ergatterte 2016 dann die Rolle der Sandra Mai.

Zuletzt war sie in Staffel 21, Folge 8 zu sehen. Bereits während ihrer Zeit bei der beliebten ZDF-Serie war Sina Wilke auch in einzelnen Episoden anderer Sendungen zu sehen. So könntet ihr der Schauspielerin unter anderem bei Frühling, Bettys Diagnose oder auch SOKO Stuttgart sehen. Zuletzt war Sina Wilke in den Filmen Zweigstelle und Run Me Wild zu sehen, in welchen sie Nebenrollen besetzte.

Zudem übernimmt sie im Film Woodwalkers 2, der am 29. Januar im Kino startet, die Synchronisation der Pumamutter Nimca





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