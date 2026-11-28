Die Entertainment-News im GALA-Ticker: Helene Fischer kuschelt öffentlich mit Thomas Seitel +++ Ben Stiller spricht über heimlichen Krebskampf +++ Sorge um 'Lindenstraße'-Star Marie-Luise Marjan.

Die Entertainment-News im GALA-Ticker: Helene Fischer kuschelt bei Albumpräsentation mit Thomas Seitel +++ Ben Stiller spricht über heimlichen Krebskampf +++ Sorge um"Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan. Helene Fischer kuschelt öffentlich mit Ehemann Thomas Seitel, 42, offenbar Programm: Am Mittwochabend, 25.

November, präsentierte die Schlagersängerin ihre neue Produktion, die den Namen "WIR" trägt, im Mathäser Filmpalast in München. , 41, der seine Liebste tatkräftig unterstützte. Wie ein Video eines Fans auf Instagram zeigt, scheute sich das Paar nicht davor, Zärtlichkeiten vor den Augen aller Anwesenden auszutauschen: Seitel legte den Arm um Fischer, zog sie zu sich heran. Die beiden kuschelten für einige Augenblicke innig miteinander, blickten sich in die Augen und gaben sich einen Kuss.

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Ein so öffentlicher Liebesbeweis ist für die Sängerin und den Tänzer – wenn auch wunderschön – äußerst ungewöhnlich. Kein Wunder also, dass die erfolgreiche Musikerin in einer anschließenden Fragerunde darauf angesprochen wurde.