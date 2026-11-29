Gastronom René 'Redo' Dost streamt unter anderem mit Frauen von OnlyFans. Nun sprechen er und seine Celine offen über das Thema Eifersucht.

sprachen der Gastronom und seine Freundin ganz offen über das Thema. René ist nämlich häufig mit anderen Frauen unterwegs und streamt mitunter sogar mit OnlyFans-Darstellerinnen.

Für Celine ist das aber offenbar kein Problem. , erklärte sie in dem Clip. Und sie legte nach: "Das ist mir völlig egal. Er hat wirklich mein vollstes Vertrauen.

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" Zwischen der 25-Jährigen und dem 58-Jährigen besteht ein Altersunterschied von 33 Jahren. Dennoch macht Celine deutlich, dass für sie nicht Renés Alter oder sein beruflicher Kontakt zu anderen Frauen entscheidend ist. Stattdessen verlässt sie sich auf das Gefühl, das ihr Partner ihr innerhalb der noch jungen Beziehung vermittelt. Auch René kennt das Gefühl der Eifersucht nach eigener Aussage nicht.