"Sing meinen Song": Giovanni Zarrella bewegt, Alina Süggeler beeindruckt

In der fünften Folge des Vox-Tauschkonzerts "Sing meinen Song" war Giovanni Zarrella mit besonderen Gefühlen in die TV-Show zurück. Alina Süggeler begeisterte mit einer Cover-Version des Songs "Italiano Vero" und weinte ihn nicht schlecht. Giuseppe Zarrella, Giovanni's Vater, war bei diesemPerformanseines Sons bekannt. Er singt gemeinsam mit Giovanni. Giovanni begeistert mit seiner Begeisterung, schaut Tränen in die Augen und spricht von seinem Päpa Bruno.

Die TV-Show "Sing meinen Song" ist für die Musiker oft aufwühlend. Auch der sonst so coole Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella (48) wird da von seinen Gefühlen übermannt.

Es war ein bewegender TV-Moment in der fünften Folge des Vox-Tauschkonzerts "Sing meinen Song". Dieses Mal im Mittelpunkt: Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella (48). Als Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler (41) eine Ballade von ihm singt, brechen bei dem Musiker alle Dämme. Mit "Italiano Vero" aus dem Jahr 2025 hat sich Süggeler einen von Zarrellas persönlichsten Songs ausgesucht. Ihn widmete er seinem Vater Bruno..





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Folge Lebt Durch Giovanni Zarrella Alina Süggeler \Italiano Vero\ \Sing Meinen Song\

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