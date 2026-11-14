Singapore Airlines prüft Designänderung für Business Class nach Kritik

Singapore Airlines erwägt Änderungen am Design der neuen Business Class, nachdem die graue Farbgebung und das Styling von Passagieren und Experten stark kritisiert wurden. Das Management reagiert auf den erheblichen Unmut in der Öffentlichkeit.

Die Fluggesellschaft Singapore Airlines steht vor der möglichen Überarbeitung ihrer brandneuen Business Class, nachdem die erste Präsentation der Kabinenausstattung auf massive Kritik gestoßen ist. Das Management reagierte direkt auf den öffentlichen Unmut, indem es interne Prüfungen zur Anpassung des Designs anordnete. Dies geschah kurz nach der Veröffentlichung der ersten Bilder, die das neue Interieur zeigten und von vielen als optisch unattraktiv empfunden wurden.

Technische Details und Ausstattung der neuen Kabine

Die neue Business Class wurde von Singapore Airlines in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller Recaro Seat und dem BMW-Designstudio Designworks entwickelt. Für die Konzeption der Sitze und der technischen Ausstattung war das Unternehmen insgesamt acht Jahre lang tätig. Der Fokus lag dabei auf der Verbesserung des Reisekomforts durch moderne Funktionen und mehr Privatsphäre. Die Kabinenkonfiguration umfasst einzelne Suiten, die mit Schiebetüren ausgestattet sind, um den Reisenden einen ungestörten Raum zu bieten. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die erhöhte Beinfreiheit, die den Fahrgästen mehr Platz für Entspannung bietet.

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Die Sitze lassen sich per Knopfdruck in vollständig flache Betten verwandeln, was den Schlafkomfort auf Langstreckenflügen deutlich steigert. Zusätzlich wurden in der neuen Kabinenausstattung größere Bildschirme für Unterhaltungs- und Informationszwecke integriert. Die Fluggesellschaft setzt auch auf moderne Ladelösungen, die es den Passagieren ermöglichen, elektronische Geräte während des Fluges mit Strom zu versorgen. Zudem ist in den neuen Sitzen zusätzlicher Stauraum vorgesehen, um persönlichen Gegenständen ausreichend Platz zu geben und die Übersichtlichkeit in den Suiten zu wahren.

Reaktionen und Kritik am visuellen Erscheinungsbild

Trotz der technischen Verbesserungen trat der Komfort schnell in den Hintergrund, als die ersten Bilder der Kabinen in der Öffentlichkeit geteilt wurden. Viele Luftfahrtbegeisterte und potenzielle Reisende äußerten die Einschätzung, dass die Sitze zwar funktional und bequem wirken könnten, optisch jedoch wenig überzeugen würden. Die Reaktionen auf sozialen Medien und in Fachkreisen waren so umfangreich und teils scharf formuliert, dass sich die Unternehmensführung gezwungen sah, sich aktiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. Kritiker monierten insbesondere die Farbgebung und das Materialdesign, die als kalt und ungemütlich wahrgenommen wurden.

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Während Singapore Airlines in der Vergangenheit vor allem auf warme Farbtöne wie Braun, Aubergine und Kupfer setzte, prägen nun graues Leder und gelbe Details das Bild der neuen Suiten. Diese Farbkonstellation wurde von vielen Beobachtern mit der IAG-Billigfluggesellschaft Vueling verglichen, was als Abwertung der Premium-Strategie gewertet wurde. In sozialen Netzwerken verglichen Nutzerinnen und Nutzer die neuen Suiten zudem offen mit Zahnarztstühlen, was die negative Wahrnehmung der Ästhetik unterstreicht. Auch Parallelen zur Singapore-Airlines-Billigtochter Scoot wurden gezogen, was die Sorge nährte, dass die Exklusivität der Premiumklasse verloren geht.

Interne Maßnahmen und Positionen des Managements

Bei einer internen Versammlung mit Mitarbeitenden am Mittwoch, dem 11. November, äußerte sich der Chef von Singapore Airlines, Goh Choon Phong, direkt zu den Rückmeldungen. Er bestätigte, dass das Unternehmen die Vorschläge aufmerksam verfolgt und geprüft werde, welche Änderungen am Design machbar seien. Diese statemente zeigten, dass die Führungsebene die Kritik ernst nimmt und offen für Anpassungen ist, um die Akzeptanz bei den Kunden zu steigern. Goh Choon Phong betonte dabei die Bereitschaft, die aktuellen Konzepte noch einmal zu überdenken, um eine bessere Balance zwischen Funktion und Ästhetik zu finden.

Julia de Bono, die Chefin von Designworks, hatte die Farbentscheidung ursprünglich verteidigt. Ihr Ziel war es gewesen, ein zeitgemäßes, modernes und frisches Ambiente für die Passagiere zu schaffen. Singapore Airlines betonte ebenfalls, dass Farben und Materialien bewusst ausgewählt worden seien, um einen neuen Standard zu setzen. Dennoch fiel der Kontrast innerhalb der neu präsentierten Kabinen auf: Die ebenfalls überarbeitete First Class behält eine klassische, warme Farbwelt bei. Im Gegensatz dazu erscheint die Business Class deutlich sachlicher und kühler, was den Vergleich mit der traditionelleren First Class noch schärfer machte und die Kritik am Design進一步 verstärkte.

Ausblick und Implementierung der neuen Kabinen

Ob die Fluggesellschaft das Design der Business Class tatsächlich verändert, ist derzeit noch offen. Die Entscheidung hängt von den weiteren Analysen und der Machbarkeit der vorgeschlagenen Änderungen ab. Bis zur Einführung bleibt jedoch noch Zeit, was der Fluggesellschaft Spielraum für eventuelle Anpassungen lässt. Die neue Business Class soll ab der zweiten Hälfte des Jahres 2027 zunächst im Airbus A350 eingesetzt werden. Dies gibt dem Unternehmen ausreichend Zeit, um potenzielle Designkorrekturen zu integrieren, bevor die Sitze im regulären Linienverkehr eingesetzt werden.

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Zusätzlich zur Nutzung im Airbus A350 wird die Boeing 777-9 die neue Kabine erhalten. Dies bedeutet, dass die Änderungen, falls sie vorgenommen werden, eine breite Auswirkung auf die gesamte Flotte von Singapore Airlines haben werden. Die Implementierung in beiden Flugzeugtypen ist geplant, was die strategische Bedeutung der Business Class für die Fluggesellschaft unterstreicht. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Singapore Airlines die Kritik an der Ästhetik durch eine Überarbeitung der Materialien und Farben beantworten kann, um den hohen Ansprüchen der Premium-Kunden gerecht zu werden.