Das singapurische Ministerium für Energie, Handel und Industrie hat seine Wachstumsprognose für 2026 aufgrund starker Exporte im KI-Bereich angehoben. Das BIP wuchs im dritten Quartal um 6,1%, während für 2027 ein moderater Rückgang auf 2,5 bis 4,5% erwartet wird.

Investing.com – Das Ministerium für Energie, Handel und Industrie Singapur s hat am Dienstag seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2026 auf rund 6 % angehoben und begründete diesen Schritt mit der anhaltend starken Unterstützung durch Exporte im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Im dritten Quartal 2026 expandierte die Wirtschaft um 6,1 % und übertraf damit die vorläufige Schätzung von 5,4 %. Dennoch bedeutet dies eine moderate Verlangsamung gegenüber dem Zuwachs von 6,4 % im zweiten Quartal. Erhalten Sie tiefere Einblicke in die führenden Volkswirtschaften Südostasiens mit einem Abonnement von InvestingPro – jetzt mit 55 % Rabatt! Die Produktion und der Export von KI-bezogenen Gütern haben sich weiter beschleunigt, getrieben von einem stärker als erwartet ausgefallenen Ausbau von Rechenzentren, so das METI.

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Das Ministerium rechnet damit, dass diese Dynamik für den Rest des Jahres anhalten wird. Für 2027 geht Singapur von einer Abschwächung des BIP-Wachstums auf 2,5 % bis 4,5 % aus. Diese Verlangsamung reflektiere die Aussicht auf ein schwächeres Wachstum bei den meisten wichtigen Handelspartnern des Landes sowie ein langsameres Expansionstempo bei neuen KI-Investitionen. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

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