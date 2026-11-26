Ab dem 1. Dezember 2026 strahlt das ZDF die dritte Staffel der Comedy-Serie Single Bells aus. Die Verbekes-Schwestern suchen eine Partnerin für den Witwer Thomas.

Die dritte Staffel der beliebten belgischen Comedy-Serie Single Bells startet am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, exklusiv im Stream der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ZDF. Unter dem zusätzlichen Festivaltitel A Christmas Holiday öffnet die Sendung damit erstmals ihre digitalen Tore im deutschen Sprachraum. Die gesamte neue Staffelfolge wird den Zuschauerinnen und Zuschauern an diesem einen Tag zum Start der Adventszeit angeboten.

Neue Episode-Struktur am Startdatum 1. Dezember 2026

Alle zwölf Episoden der neuen Serie werden am 1. Dezember 2026 zur Verfügung stehen, wodurch die gesamte Handlung an einem Tag konsumierbar ist. Die Episode mit dem Titel Laura bildet den Auftakt der Staffel und markiert den ersten Ausstrahlungstermin im deutschen Programm. Direkt im Anschluss folgt die zweite Folge Tineke, welche ebenfalls am selben Tag ihre Erstausstrahlung erlebt.

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Die narrative Kette setzt sich fort mit der dritten Episode Peggy, gefolgt von der vierten Folge Bieke. Beide Sendungen sind fester Bestandteil des Starts am 1. Dezember 2026. Die Staffel vertieft ihre Handlung daraufhin in der fünften Episode Hennie, die am gleichen Datum erscheint und die Perspektive auf die charismatische Figur weiter erweitert.

Weitere Episoden, die den Zuschauer am 1. Dezember 2026 begleiten, sind Love Mom in der siebten Position sowie die zweiteilige Handlung um Tess. Die Folgen Tess (I) und Tess (II) füllen die Plätze acht und neun im Programmplan aus. Der Fokus liegt dabei auf der charakterlichen Entwicklung dieser zentralen Figuren innerhalb des festlichen Umfelds.

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Die Mission der Verbekes-Schwestern um Witwer Thomas

Der zentrale Handlungsstrang der dritten Staffel dreht sich um die Verbekes-Schwestern, die entschlossen sind, eine passende Partnerin für den Witwer und alleinerziehenden Vater Thomas zu finden. Diese Suche nach Liebe steht im Vordergrund der Erzählung und wird durch die spezifischen Episoden-Konfigurationen untermauert. Die Schwestern agieren dabei als unsichtbare Architekten im Hintergrund, die das Schicksal ihres Bruder-Protege lenken wollen.

Die Episode Kjell, als Nummer zehn in der Abfolge, sowie die Folge Match Me, welche den elften Platz einnimmt, thematisieren direkt die Mechanismen der Partnervermittlung. Durch diese Struktur wird deutlich, dass die Serie nicht nur einzelne Begegnungen zeigt, sondern den gesamten Prozess der Annäherung und des Scheiterns sowie des Erfolgs detailliert nachzeichnet. Die Figurenkonstellation bleibt dabei authentisch und humorvoll.

Die finale Episode Babs rundet die erste Hälfte der Staffel-Planung ab. Im Anschluss daran schließt Team Bonnie als zwölfte und letzte Folge der am 1. Dezember 2026 ausgestrahlten Serie die narrative Schleife. Diese Episode bringt die verschiedenen Handlungsstränge der Verbekes-Schwestern und ihrer Klienten zu einem vorläufigen Höhepunkt. Die Zuschauer erhalten damit einen vollständigen Bogen über die Weihnachtshoffnungen von Thomas.

Kultureller Kontext und Bedeutung für das deutsche Streaming-Angebot

Die Auswahl der belgischen Produktion durch das ZDF unterstreicht die wachsende Bedeutung internationaler Comedy-Formate im deutschen öffentlich-rechtlichen Streaming-Programm. Die Serie verbindet kulturelle Specificities aus Belgien mit universellen Themen wie Familie, Trauer und Neuanfang im Advent. Dies ermöglicht einem breiten deutschen Publikum den Zugang zu einer hochwertigen Produktion, die traditionelle Weihnachtsgeschichten mit modernem Streaming-Konsum verbindet.

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Der Startzeitpunkt am 1. Dezember 2026 ist strategisch gewählt, um die Vorweihnachtsstimmung im deutschen Fernsehen aufzugreifen. Durch die bündelung aller Folgen an einem Tag wird ein Event-Charakter erzeugt, der die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich zieht. Die Serie Single Bells etabliert sich damit als feste Größe im Kalender der Festtagsunterhaltung und lockert mit ihrer humorvollen Herangehensweise an das Thema Paarfindung die Stimmung in der dunklen Jahreszeit auf.

Zusätzliche Informationen im Quellmaterial weisen auf parallele Entwicklungen in der internationalen Schauspielerwelt hin. So wird ein Schauspieler erwähnt, der vor 52 Jahren zum ersten Mal in einer Serie auftrat und heute zu den bekanntesten Darstellern weltweit zählt. Zudem lobt der Autor Stephen King einen bestimmten Thriller, der als beste Serie dieser Art seit The Shield beschrieben wird und dessen vier Staffeln sofort gestreamt werden können. Diese genannten Fakten stehen jedoch isoliert neben der eigentlichen Berichterstattung über die Single Bells Staffel 3 und deren Ausstrahlung beim ZDF am 1. Dezember 2026.