Die Spritpreise sind die dritte Woche in Folge gesunken. Der Preis für Benzin (E10) ging im Wochenvergleich deutlich um 7,2 Cent auf 1,866 Euro zurück, wie der ADAC in München am Mittwoch mitteilte.

Die Spritpreise sind die dritte Woche in Folge gesunken. Der Preis für Benzin ging im Wochenvergleich deutlich um 7,2 Cent auf 1,866 Euro zurück, wie der ADAC in München am Mittwoch mitteilte.

Der ADAC hob hervor, dass der Ölpreis sich im selben Zeitraum kaum bewegt hatte.

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"Dass die Kosten für Benzin und Diesel auch bei sich stabilisierenden Rohölpreisen weiter fallen, spricht dafür, dass Risikoaufschläge, die aufgrund der unsicheren Lage der vergangenen Monate entstanden sind, langsam wieder abschmelzen", erklärte der Club. Dennoch könne nicht von einer "Normalisierung des Preisniveaus" die Rede sein. Angesichts der Preissenkungen forderte der ökologische Verkehrsclub VCD dennoch bereits ein vorzeitiges Ende des Tankrabatts.

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"Bundeskanzler, Bundesfinanzminister und Bundestag streiten um jeden Cent für den kommenden Haushalt", erklärte der VCD-Bundesvorsitzende Matthias Kurzeck. "An schädlichen Subventionen für die Ölindustrie wollen aber alle Beteiligten festhalten. " Genauso flexibel, wie der Tankrabatt im Oktober eingeführt wurde, könne er nun Ende November auslaufen, führte Kurzeck aus. "Private Haushalte haben ohnehin wenig vom Tankrabatt.

Im Schnitt sparen sie lediglich zehn Euro im Monat. "