Sinner verliert in der zweiten Runde der French Open

Jannik Sinner ist nach massiven Hitzeproblemen in der zweiten Runde der French Open ausgeschieden. Der Top-Favorit hatte die Weltrangliste souverän anführt und sich in den vergangenen Wochen als scheinbar unbezwingbar präsentiert. Trotz 2:0-Satzführung verlor er gegen Juan Manuel Cerúndolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Sensation bei den French Open : Top-Favorit Jannik Sinner ist nach massiven Hitzeprobleme n in der zweiten Runde trotz 2:0-Satzführung ausgeschieden. Der viermalige Grand-Slam-Sieger aus Südtirol litt ab dem dritten Satz seines Zweitrundenduells mit dem Argentinier Juan Manuel Cerúndolo bei Temperaturen von über 30 Grad unter großen körperlichen Problemen.

Der 24-Jährige, der die Weltrangliste souverän anführt und sich in den vergangenen Wochen als scheinbar unbezwingbar präsentiert hatte, verlor 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Natürlich ist das hart für ihn, ich hatte viel Glück, sagte Cerúndolo, der mit seinem Überraschungssieg fast ein wenig überfordert wirkte: Er tut mir leid, er hätte es verdient gehabt und ich hoffe, es geht ihm bald besser. Sinner hatte in den vergangenen Jahren immer wieder bei hohen Temperaturen mit seinem Körper zu kämpfen gehabt.

Gegen Cerúndolo sah es zunächst so aus, als würden diese Sinner diesmal nichts anhaben können. Gegen Ende des dritten Satzes jedoch schien der Südtiroler plötzlich Probleme zu bekommen, immer wieder suchte die Nummer eins der Welt den spärlichen Schatten auf dem Court Philippe-Chatrier, er dehnte mehrfach seine Muskulatur. In Sinners Box herrschte Ratlosigkeit, als er ein eigenes Aufschlagspiel ohne Punktgewinn abgeben musste.

Beim Stand von 6:3, 6:2, 5:4 für Sinner konnte er dann erstmals nicht mehr weiterspielen und nahm eine medizinische Auszeit. Dabei gab er an, dass ihm schwindelig sei. Sinner kehrte anschließend auf den Platz zurück, verlor aber den dritten Satz. Auch nach einer weiteren längeren Pause sah Sinner nicht gut aus.

Im vierten Satz musste er sich beinahe auf dem Court übergeben. Immer wieder stützte er sich zudem auf seinem Schläger ab und versuchte, Rat in seiner Box einzuholen. Es half nichts: Nach insgesamt drei Stunden war auch der vierte Satz verloren. Sinner kämpfte verbissen, doch sein Körper ließ ihn auch im Anschluss im Stich.

Sinner war als absoluter Topfavorit auf den Titel nach Paris gereist. 2025 bremste ihn erst Carlos Alcaraz in einem epischen Finale aus - der Spanier fehlt in diesem Jahr verletzungsbedingt, was Sinners Chancen im Vorfeld noch einmal vergrößert hatte. In Rom gewann der Italiener sein sechstes Masters in Serie nach den Triumphen in Paris (2025) sowie Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid in diesem Jahr. Einer seiner größten Rivalen in diesem Jahr wa





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner French Open Juan Manuel Cerúndolo Hitzeprobleme Tennis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jan-Lennard Struff erreicht zweite Runde bei den French OpenJan-Lennard Struff hat sich überraschend gegen Alexander Bublik durchgesetzt und trifft nun auf den Portugiesen Jaime Faria. Struff ist plötzlich Favorit und muss in der nächsten Runde gegen den Weltranglisten-115-Jährigen ran.

Read more »

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open auf Tomas MachacNach einem klaren Sieg in Runde eins steht Alexander Zverev bei den French Open vor der nächsten Aufgabe. In der Night Session spielt er gegen den Tschechen Tomas Machac, dem er erst einmal gegenübersteht. Zverevs Ziel ist das Weiterkommen in die dritte Runde und der Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph lebt weiter.

Read more »

Sieg gegen Macháč: Zverev bei den French Open in Runde dreiAlexander Zverev steht in der dritten Runde der French Open der Tennis-Profis in Paris. Der Hamburger feierte am Mittwochabend einen souveränen 6:4, 6:2, 6:2-Erfolg gegen den Tschechen Tomáš Macháč und bleibt damit beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres ohne Satzverlust.

Read more »

French Open 2026: Alexander Zverev im Eiltempo in Runde dreiAlexander Zverev steht bei den French Open in der dritten Runde. Gegen seinen Gegner aus Tschechien spielte der Hamburger stark auf.

Read more »