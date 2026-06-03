Sinnfreier Radweg in Sachsen: Bürgermeister hält Markierung für sinnfrei

Ein neuer Radweg in Sachsen ist zum Gesprächsstoff geworden, weil er nur 1,50 Meter breit ist und 90-Grad-Kurven hat. Die Fahrbahn-Markierung ist für viele Anwohner sinnfrei.

Ein neuer Radweg in Sachsen ist zum Gesprächsstoff geworden, weil er nur 1,50 Meter breit ist und 90-Grad-Kurven hat. Die Fahrbahn-Markierung ist für viele Anwohner sinnfrei.

Der Bürgermeister der Kleinstadt Lauta hält die Markierung für sinnfrei und hat angekündigt, dass sie im Juni wieder wegkommt. Der Radweg war Teil eines Sanierungsprojekts, bei dem die marode Karl-Liebknecht-Straße saniert wurde. Die Bushaltestelle wurde barrierefrei ausgebaut, aber Radfahrer können nicht mehr direkt an der Haltestelle vorbeifahren. Der Bürgermeister hat sich selbstkritisch geäußert und hat zugegeben, dass ein Fehler gemacht wurde. Die Stadt wird nun Lehren ziehen und sich sensibilisieren





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Sachsen Radweg Fahrbahn-Markierung Bürgermeister Sanierungsprojekt

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