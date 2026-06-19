Sinola: Ein unterschätzter Western mit Clint Eastwood

Clint Eastwood und Regisseur John Sturges liefern mit Sinola (Originaltitel Joe Kidd) einen soliden, kompakten Western, der trotz fehlender epischer Größe durch starke Schauspieler, schöne Landschaftsaufnahmen und eine geradlinige Geschichte überzeugt.

Clint Eastwood hat im Laufe seiner langen Karriere viele ikonische Rollen gespielt, von den namenlosen Revolverhelden der Italowestern bis hin zu knallharten Polizisten wie Dirty Harry.

Doch nicht jeder seiner Filme erlangte denselben legendären Status. Ein solcher Film ist Sinola, der in den USA unter dem Titel Joe Kidd veröffentlicht wurde und 1972 in die Kinos kam. Regie führte John Sturges, der zuvor mit Die glorreichen Sieben einen Meilenstein des Genres geschaffen hatte. Obwohl Sinola oft im Schatten der großen Klassiker steht, bietet er eine solide und unterhaltsame Western-Erfahrung, die auch heute noch zu überzeugen weiß.

Die Handlung spielt im New Mexico des späten 19. Jahrhunderts. Eastwood spielt Joe Kidd, einen ehemaligen Kopfgeldjäger und Outlaw, der nach einer Haftstrafe ein ruhiges Leben als Rancher führen möchte. Doch bald wird er in einen Konflikt zwischen einem korrupten Landbesitzer, Frank Harlan (Robert Duvall), und einer Gruppe unterdrückter mexikanischer Siedler hineingezogen.

Harlan will die Siedler mit rücksichtsloser Gewalt von ihrem Land vertreiben, um es sich anzueignen. Kidd, der zunächst nur seinen eigenen Vorteil sucht, findet sich zunehmend auf der Seite der Benachteiligten wieder. Die Erzählung ist linear und konventionell, aber effektiv in ihrer Darstellung von sozialen Ungerechtigkeiten und moralischen Dilemmata. John Sturges, der ein Händchen für packende Action und weite Landschaftsaufnahmen hatte, liefert hier eine routinierte, aber handwerklich solide Arbeit ab.

Die Kameraführung von Bruce Surtees, der später häufig mit Eastwood zusammenarbeitete, fängt die karge Schönheit der Berglandschaft des Tucson Mountain Parks ein. Die Bilder sind scharf und atmosphärisch, sie vermitteln ein Gefühl der Weite und Isolation, das für Western so prägend ist. Der Soundtrack von Lalo Schifrin, bekannt für seine jazzigen Kompositionen, erinnert stellenweise an Ennio Morricone, bleibt aber eigenständig und untermalt die Spannung gekonnt. Die schauspielerischen Leistungen sind durchweg stark.

Clint Eastwood spielt Joe Kidd mit der typischen stoischen Gelassenheit, die er perfektioniert hat, aber es gibt auch Momente, in denen er verletzlich und zögerlich wirkt. Robert Duvall als Antagonist zeigt einmal mehr sein Talent, abstoßende und dennoch faszinierende Charaktere darzustellen. John Saxon, als mexikanischer Revolutionär Luis Chama, bringt die nötige Leidenschaft und Wut in den Film. Die Nebenrollen sind gut besetzt, und die Dialoge sind knapp, aber präzise.

Mit einer Laufzeit von nur 88 Minuten ist Sinola ein kompakter Western, der keine Zeit verschwendet. Die Actionszenen sind rasant und gut choreografiert, das Finale in einer Bergmine ist spannend inszeniert. Der Film mag nicht die epische Tiefe von Eastwoods Meisterwerken haben, aber er unterhält auf solide Weise. Für Fans des Genres und für Liebhaber von Eastwoods Schaffen ist Sinola ein lohnenswerter Film, der zeigt, dass selbst die weniger bekannten Werke des Stars viel zu bieten haben.

Er ist ein Zeugnis für die Vielseitigkeit Eastwoods und die handwerkliche Kunst von John Sturges. Wer eine unprätentiöse, gut gemachte Western-Story sucht, wird hier fündig





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