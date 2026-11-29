Die thailändische Königstochter Sirivannavari gilt nicht nur als reichste Prinzessin der Welt, sondern auch als eine der stilvollsten und modebegeistertsten Royals überhaupt. GALA zeigt hier den Beautywandel der stets perfekt gestylten Prinzessin.

Die thailändische Königstochter Sirivannavari gilt nicht nur als reichste Prinzessin der Welt, sondern auch als eine der stilvollsten und modebegeistertsten Royals überhaupt. Seit über 20 Jahren sitzt die studierte Modedesignerin und Sportlerin in den wichtigsten Front Rows, und das nicht nur in hinreißenden Outfits.

Sirivannavari von Thailand ist stets von Kopf bis Fuß perfekt gestylt. Mit gerade mal 18 Jahren ist Sirivannavari Nariratana, die unehelich geborene Tochter des damaligen thailändischen Kronprinzen Vajiralongkorn, seit 2016 König Rama X., schon voll im Fashion-Week-Geschehen mit drin. Sie hat in Bangkok Mode und Textilgestaltung studiert, in den Front Rows in Paris zeigt sie sich noch ganz lässig mit Jeans und Lederjacke, ihr Make-up ihrem Teenageralter entsprechend.

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Dass sie mal eine der stilvollsten, modebegeisterten Prinzessinnen der Welt werden würde, ließ sich hier vielleicht noch nicht unbedingt erahnen. Da sie aber auch die reichste Prinzessin der Welt ist, hat ihr diesen Weg mit Sicherheit einfacher gemacht.