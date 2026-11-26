Zwei Links-Abgeordnete blockierten den Zugang zum Paul-Löbe-Saal, um David Barnea vom Mossad am Sprechen zu hindern. Bundestagspräsidentin Klöckner prüft Sanktionen gegen die Störer.

Zwei Abgeordnete der Partei Die Linke haben am Mittwoch im Deutschen Bundestag einen schwerwiegenden Verstoß gegen die parlamentarische Ordnung begangen, indem sie den Zutritt zu einem offiziellen Termin mit Gewalt blockierten. Die Abgeordneten Desiree Becker und Tamara Mazzi versperren den Eingang zu einem Sitzungssaal im Paul-Löbe-Saal, um zu verhindern, dass andere Parlamentsmitglieder eine Veranstaltung besuchen konnten. Diese Aktion richtete sich gegen den früheren Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, der im Alter von 61 Jahren als Redner erwartet wurde.

Durchsetzung der Sicherheit durch Polizei

Die unmittelbare Reaktion der Sicherheitskräfte erfolgte durch die Bundestagspolizei, welche die beiden Linken-Abgeordneten abführen musste, um den Saal zu sichern. Durch das Eindringen der Störer und weiterer, eingeschleuster Personen, darunter Social-Media-Aktivisten, war der ungestörte Ablauf der Veranstaltung gefährdet. Die Polizei sperrte den Raum ab, nachdem die Parlamentarier behaupteten, dass ihre Arbeit durch die Blockade behindert wurde. Der Vorfall demonstrierte, wie schnell die Infrastruktur des Parlaments durch gezielte Aktionen einzelner Akteure lahmgelegt werden kann.

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Prüfung von Sanktionen durch Klöckner

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner aus der CDU äußerte eine klare Haltung zur Disziplin im Haus und beauftragte ihre Verwaltung mit der Überprüfung möglicher Sanktionsmaßnahmen gegen die Beteiligten. In einem Statement gegenüber dem Portal The Pioneer erklärte die 53-Jährige, dass sie prüfen lasse, wie die Verantwortlichen rechtlich und geschäftsmäßig zur Verantwortung gezogen werden können. Die politische Dimension des Vorfalls wird durch die Tatsache verstärkt, dass Schirmherr der Veranstaltung der grüne Abgeordnete Konstantin von Notz war, der auch als Vize-Chef des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag fungiert.

Konstanzer von Notz und Einladender Verein Naffo

Der 55-jährige Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz übernimmt regelmäßig die Schirmherrschaft für solche Austauschveranstaltungen, die den Dialog mit Partnern aus befreundeten Geheimdiensten ermöglichen. Die Einladung zur Diskussion mit David Barnea ging vom Verein Nahost-Friedensforum (Naffo) aus, der bereits im Vorfeld gegen den Termin mobilisierte. Trotz der Kritik seitens linker Gruppen und einiger parteiinterner Gegner aus den Reihen der Grünen, betrachtete von Notz den Austausch als selbstverständlichen Bestandteil seiner parlamentarischen Tätigkeit. Die Kontroverse verdeutlicht die tiefen ideologischen Gräben innerhalb des Parlaments bezüglich der Beziehung zu Israel und dessen Sicherheitsbehörden.

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Wiederholung der Störung durch weiteren Aktivist

Unmittelbar nach der Räumung der Blockadeversucher tauchte ein weiterer Störer auf, der im Alter von 29 Jahren für einen weiteren Zwischen sorgte. Dieser Mann schrie minutenlang Schimpfwörter in Richtung des Redners David Barnea und warf diesem Verbrechen vor. Teilnehmer des Mossad-Frühstücks berichteten, dass der Mann behauptete, der Pager-Coup habe nichts mit Kriegsverbrechen zu tun und sei präzise vorgegangen. Geladene Gäste mussten ihn mit vollem Körpereinsatz aus dem Saal entfernen, da die Polizei nicht sofort eingreifen konnte.

Barneas Verteidigung und Folgen für die Teilnehmer

David Barnea reagierte direkt auf die Vorwürfe des störenden Aktivist und betonte, dass die Operationen des Mossad streng nach internationalen Rechtshandeln. Er erklärte, dass die Detonationen der Pagers so präzise waren, dass sie Kämpfer kampfunfähig machten, ohne das Leben unschuldiger Zivilisten zu gefährden. Diese detaillierte Rechtfertigung stand im krassen Widerspruch zu den emotionalen Angriffen der Störer, die vor dem Hintergrund der 80-jährigen Geschichte des Staates Israel agierten. Die Vorfälle werden wahrscheinlich zu langfristigen politischen Diskussionen über die Sicherheit und den Schutz der Redner im Parlament führen.