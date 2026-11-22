Sechs europäische und vier südhalbkugelige Teams kämpfen in der Nations Championship. Alle Regeln, Trophäen und Streaming-Termine für Joyn und ProSieben MAXX im Überblick.

Die erste Ausgabe der Rugby Nations Championship ist in vollem Gange und bringt die besten Rugby-Nationen der Welt zusammen. Dieses innovative Turnierformat kombiniert die sechs teilnehmenden Teams der Six-Nations-Meisterschaft aus Europa mit den vier Top-Teams des SANZAAR -Verbands aus der südlichen Hemisphäre. Ergänzend dazu sind zwei ausgewählte Gastmannschaften eingeladen, um das Teilnehmerfeld aufzustocken und die globale Reichweite des Wettbewerbs weiter zu erhöhen.

Die europäische Seite wird von den starken Nationalmannschaften aus England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales repräsentiert. Auf der gegenüberliegenden Seite treten Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland an. Als zusätzliche Teilnehmer dienen Japan und Fidschi dem Turnier als eingeladene Teams. Diese Zusammensetzung soll die besten Spieler und Taktiken aus beiden Hemisphären unter einem Dach vereinen und ein höheres Niveau im internationalen Rugby etablieren.

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Turnierstruktur und Spielsystem

Jedes der beteiligten Teams trifft während des regulären Turnierverlaufs auf alle sechs Nationen aus der gegnerischen Konferenz. Das bedeutet, dass jedes Team insgesamt zwölf Gruppenspiele bestreitet, um sich für die entscheidenden Finalphasen zu qualifizieren. Nach Abschluss der Gruppenphase folgt eine spannende Kreuzung, bei der jede Mannschaft gegen den jeweils gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre antritt. Diese direkte Konfrontation entscheidet über die endgültige Reihenfolge und die Trophäenverteilung.

Die erste Nations Championship wird über zwei internationale Spielfenster ausgetragen, die im Juli und im November stattfinden. Die ersten drei Spieltage, auch als "Southern Series" bezeichnet, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Eine kleine Ausnahme bildeten hierbei die Heimspiele von Fidschi, die lokal auf der pazifischen Insel stattfinden mussten. Diese Aufteilung sorgt für eine faire Verteilung der Heimvorteile und eine globale Präsenz des Sports in beiden Erdteilen.

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Doppelte Trophäenvergabe im Finale

Beim Finals Weekend in London steht gleich um zwei prestigeträchtige Trophäen gespielt, was das Finale zu einem besonderen Highlight macht. Die beste Mannschaft des gesamten Turniers gewinnt die neu eingeführte Nations Championship Trophy. Diese Ehre wird erstmals an den Champion dieses neuen Wettbewerbs vergeben und ehrt die einzelne erfolgreichste Nation im Vergleich aller Teilnehmer.

Neben dem persönlichen Titel der besten Mannschaft geht es auch um den Hemisphere Shield. Dieser Shield zeichnet die erfolgreichere Hemisphäre insgesamt aus und ist ein rein kollektiver Wettbewerb zwischen Nord- und Südhalbkugel. Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Während die Nations Championship Trophy den einzelnen Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das prestigeträchtige Kräftemessen der großen Kontinente.

Medienrechte und Streaming-Details

Für die Zuschauer bietet das Turnier umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten, die den Zugang zum Rugby vereinfachen. Die Nations Championship ist kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Der sechste Spieltag der Rugby Nations Championship zeigt drei Matches in Folge, die ab 14:50 Uhr starten. Dies ermöglicht es Fans, den gesamten Tag über spannend zu verfolgen, ohne zusätzliche Gebühren für Pay-TV zahlen zu müssen.

Neben der kostenlosen Online-Übertragung sorgt auch das deutsche Fernsehen für umfassende Berichterstattung. Insgesamt zeigt ProSieben MAXX live 21 Begegnungen im Free-TV. Besonders am sechsten Spieltag ist die Programmstruktur anspruchsvoll, da jeweils zwei Spiele parallel ausgestrahlt werden. Dies erfordert von den Zuschauern eine Entscheidung, welches Match sie live verfolgen möchten, oder den Griff zu einer der Streaming-Alternativen, um beide Spiele gleichzeitig zu nutzen.

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Spielerstatus und Nationalelfen

Während des Turniers stehen auch individuelle Spielerkarrieren im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Der deutschstämmige Anton Segner gehört erneut zum Kader der All Blacks aus Neuseeland. Seine Nominierung ist ein bedeutendes Signal für den Aufstieg junger Talente in den Spitzensport. Segner könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen und damit eine wichtige Rolle im Kader des Rivalen Südafrika oder Australien spielen.

Die Präsenz von Spielern wie Anton Segner unterstreicht die internationale Vernetzung des Rugbysports. Sie zeigt, dass die Talentpipeline nicht an nationalen Grenzen steht, sondern global funktioniert. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass sie nicht nur um die Teams spielen, sondern auch um den Aufstieg individueller Athleten. Die Performance der einzelnen Spieler wird direkt in die Teamdynamik einfließen und die Ergebnisse der Nations Championship maßgeblich beeinflussen.