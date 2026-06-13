Sixt-Kampagne "Cora mietet" gewinnt neun ADC-Nägel und macht Jung von Matt zur Agentur des Jahres

Die Sixt-Kampagne "Cora mietet" mit Cora Schumacher wurde beim Art Directors Club neunfach ausgezeichnet, darunter mit einem Gold-Nagel. Der Spot erzielte über 30 Millionen Aufrufe und trug zur Auszeichnung von Jung von Matt als Agentur des Jahres bei.

Die Werbekampagne "Cora mietet" des Autovermieters Sixt hat beim 62. Wettbewerb des Art Directors Club ( ADC ), dem wichtigsten deutschen Kreativwettbewerb, neun Auszeichnungen erhalten. Die Kampagne wurde mit einem Gold-Nagel , vier Silber-Nägeln und vier Bronze-Nägeln prämiert, was sie zu einer der erfolgreichsten Arbeiten des diesjährigen Wettbewerbs macht.

Der ADC gilt als einer der renommiertesten Preise in der deutschen Werbe- und Kreativbranche, und mehr als 800 Kreative aus Bereichen wie Design, Film, Fotografie, Journalismus und digitalen Medien sind im Netzwerk organisiert. Insgesamt vergab die Jury in diesem Jahr 334 Nägel. Der Gold-Nagel wurde in der Kategorie "Influencer Activation" vergeben, während die Silber-Nägel für digitale Verkaufsaktivierung, eine Digital-First-Kampagne, ein virales Konzept sowie eine weitere Arbeit verliehen wurden.

Die Bronze-Auszeichnungen wurden unter anderem für einen Social-Media-Film, Influencer-Relations und einen Online-Film vergeben. Die Kampagne, in der die Moderatorin Cora Schumacher die Hauptrolle spielt, erregte bereits bei ihrer Veröffentlichung große Aufmerksamkeit. Der Werbespot wirkt wie eine kreative Replik auf einen viralen Clip ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher und enthält die ikonischen Worte "ist mir bummsegal". Mit mehr als 30 Millionen Aufrufen, rund 300.000 Likes und über 500.000 Kommentaren entwickelte sich der Spot zu einem der meistdiskutierten Werbeclips in den sozialen Medien.

Der Erfolg der Kampagne trug maßgeblich dazu bei, dass die verantwortliche Agentur Jung von Matt als "Agentur des Jahres" vom ADC ausgezeichnet wurde. Für Sixt unterstreicht die mehrfache Auszeichnung, dass die kontrovers diskutierte Kampagne nicht nur ein großes Publikum erreichte, sondern auch die Jury des bedeutendsten Kreativwettbewerbs überzeugte.

Die Kampagne demonstriert, wie klassische Werbeformate durch gezieltes Aufgreifen aktueller und persönlicher Narrative eine hohe Reichweite und Resonanz erzielen können, und setzt neue Maßstäbe in der emotionalen Ansprache durch Influencer-Marketing und virale Verbreitung





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