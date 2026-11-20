Die Autovermietung Sixt inszeniert Bundeskanzler Friedrich Merz als GTA-6-Figur. Die provokante Kampagne löst scharfe Kritik von Politikern aus und erinnert an frühere Werbekonflikte.

Die bayerische Autovermietung Sixt hat mit einer neuen, stark polarisierenden Social-Media-Kampagne für Aufsehen gesorgt. Das Marketing-Team des Unternehmens griff dabei die Figur von Bundeskanzler Friedrich Merz auf und stilisierte den CDU -Politiker als fiktiven Charakter aus dem weltweit bekannten Videospiel Grand Theft Auto 6. Die Inszenierung zielt auf die typischen Merkmale der Spielserie ab und stellt Merz in einem Kontext dar, der oft mit Kriminalität und Chaos assoziiert wird.

Inszenierung als GTA 6 Figur mit Mercedes

Die Kampagne präsentierte eine Bilderserie auf der Plattform Instagram, die den 71-jährigen Kanzler in einem typischen GTA-Look zeigt. In den Fotos trägt Merz eine Sonnenbrille und eine schusssichere Weste, während er vor einem Sonnenuntergang an einem Mercedes sitzt. Der Slogan zur Abbildung lautet "Gekonnt Tough Auftreten". Dieser Text soll die harte, durchsetzungsfähige Seite des Politikers betonen, wird aber im Kontext des Spiels als ironischer Bruch gewertet. Zusätzlich kommentierte Sixt den Beitrag mit der Aussage: "Unsere Mission: Premium Autos für alle. Mit und ohne Erfolg." Diese Zeile deutet an, dass die Dienstleistungen des Unternehmens unabhängig vom politischen oder persönlichen Status der Kunden zur Verfügung stehen.

Also read AGENTURCHEF FRIEDRICH TROMM: „DIE GRÖSSTE GEFAHR IST NICHT KI – SONDERN MENSCHEN, DIE SICH IHR VERWEIGERN“

Scharfe Reaktionen von Grünen-Politikern

Die Veröffentlichung führte zu sofortiger Kritik aus dem politischen Gegnerlager. Die grüne Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang, die 32 Jahre alt ist, reagierte direkt auf den Post. Sie ironisierte die Initiative, indem sie feststellte, dass sie sich morgens noch gefragt habe, wer den peinlichsten Post zum Videospiel erstellen würde. Auch der 26-jährige Moderator Fabian Grischkat unterstützte die Kritik und merkte an, dass man den content erst posten müsse, um solch eine negative Reaktion hervorzurufen. Die Wortmeldungen zeigen, dass die Zielgruppe der Kampagne nicht die erwartete Resonanz findet, sondern eher als verfehlt wahrgenommen wird.

Advertisement

Historischer Kontext der Merz-Werbung

Dies ist nicht das erste Mal, dass Sixt den Bundeskanzler in seinen Marketingstrategien verwendet. Im Mai 2025 hatte Merz bei der ersten Wahlabstimmung für das Amt des Bundeskanzlers versagt. Kurz darauf veröffentlichte Sixt ein Bild des CDU-Chefs vor einem Sportwagen mit der Aufschrift: "Wenn's im ersten Gang nicht klappt - einfach hochschalten." Diese Message bezog sich auf die Schaltvorgänge im Auto und sollte symbolisch für das erneute Anlaufen der politischen Karriere stehen. Nach der Zustimmung zu einem Rekordkredit für Verteidigung und Investitionen folgte eine weitere Kampagne mit dem Rat: "Mach's wie Friedrich - leih's dir!" Diese Serie sollte die Finanzierungsmöglichkeiten der Firma betonen.

Vergleichbare Aktionen mit anderen Politikern

Auch andere Politiker waren bereits Gegenstand dieser umstrittenen Werbelinien. Im Zuge der sogenannten Strandkorb-Affäre im Kanzleramt stellte Sixt den Staatsminister Philipp Amthor dar. Der 34-jährige CDU-Politiker saß in einem Strandkorb neben einem Mercedes. Der Slogan dazu lautete: "Ein Zweisitzer, mit dem Sie nicht stranden." Der Text spielt auf die politische Situation an und verspricht mit karibischer Musik im Hintergrund ein sorgenfreies Urlaubsgefühl. Solche Aktionen zeigen das konsistente Muster des Unternehmens, aktuelle politische Ereignisse schnell und provokativ in Werbung umzumünzen.