Laut Aussagen eines Ingenieurs von SK Hynix könnte 3D-DRAM bis 2031 in die Serienfertigung gehen. Zum Start sind 100 Layer geplant.

hat die Pläne zur Einführung von 3D-DRAM konkretisiert. Demnach ist der Beginn der Serienfertigung innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre geplant. Das Jahr 2031 klingt daher wahrscheinlich.

Die erste Generation soll über rund 100 Lagen mit Speicherzellen verfügen. Die weitere Skalierung von DRAM mit immer feineren Strukturen gerät allmählich ins Stocken. Die EUV-Lithografie macht zwar vieles möglich, ist aber wesentlich teurer als vorherige Prozesse. Ähnlich wie beim NAND-Flash sucht die Branche mittelfristig ihr Heil in der Vertikalen.

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Wie bei 3D-NAND sollen mehrere Ebenen mit Speicherzellen übereinandergelegt werden. Das ermöglicht es, auf gleicher Fläche viel mehr Bits unterzubringen respektive deutlich kleinere Chips mit gleichem Speichervolumen zu produzieren. Mehr Chips pro Wafer senken wiederum die Kosten für jeden einzelnen Chip. Gut ein Jahr später deutet sich an, dass es wohl zum Ende des genannten Zeitrahmens so weit sein könnte.