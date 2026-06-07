Skandal beim Ironman in Hamburg: Metallsplitter auf der Radstrecke

Bei der Ironman European Championship Hamburg sind am Sonntagmorgen Metallsplitter auf der Radstrecke ausgestreut worden. Die Hamburger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Skandal beim Ironman in Hamburg ! Auf der Radstrecke der Ironman European Championship Hamburg sind am Sonntagmorgen im Bereich Kirchwerder vorsätzlich Metallsplitter ausgestreut worden. Das berichtet das Online-Portal.

Zwischen 100 und 150 Athleten erlitten Reifenpannen und mussten ihre Fahrt unterbrechen. Einige Sportler zogen sich durch die kleinen Metallteile auch Verletzungen zu. Die Hamburger Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sabotage und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. In der Stream-Übertragung auf sportschau.de ist die Wut groß.

Der Kommentator erklärt: Wir haben jetzt ein Beweisfoto vorliegen für die Splitter vom Tatort. Das Foto stammt vom Triathlon-Magazin. Und weiter: Das ist ein maximaler Eingriff, auch in einem Kampf um einen Kona-Startplatz. Also wirklich, was für eine Sauerei.

Und so sehen die Splitter aus. Ich habe vorher auch schon ein Foto bekommen, da sah der Splitter genauso aus oder sehr, sehr ähnlich. Also da lag nichts in der Luft, sondern jede Menge von diesem Müll auf der Straße. Es bleibt eine unfassbare Nummer und ich kann nur hoffen, dass sich die Polizei darüber Gedanken macht oder die Kripo ermittelt.

Ich gehe übers Ziel hinaus, wenn ich jetzt weiterrede. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei berichten mindestens 50 Teilnehmer von einem platten Reifen. Ein Polizeisprecher zu BILD: Wie die Metallspäne da hingekommen sind, wissen wir nicht. Was die Sabotage besonders bitter macht: Hamburg vergibt in diesem Jahr 60 Kona-Slots an Agegrouper - also Startplätze für die Ironman-Weltmeisterschaft am 10.

Oktober 2026 in Kailua-Kona auf Hawaii. Wer durch einen platten Reifen wertvolle Minuten verliert oder das Rennen aufgeben muss, dem kann dieser eine Vorfall Monate harter Vorbereitung und den Traum vom Start auf Hawaii kosten. Die professionellen Athletinnen des Frauenfeldes blieben offenbar verschont. Die Metallsplitter wurden laut Athletenberichten ausgestreut, nachdem die Profis die Passage in Kirchwerder bei ihrer ersten Runde bereits passiert hatten





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