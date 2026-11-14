Skandal-Chat: Fattorini-Tod und die Vorwürfe gegen Shawne Merriman

Neue Chat-Protokolle aus dem Prozess um das Model Laura Fattorini belasten Ex-NFL-Star Shawne Merriman und Promoter Elias Wehbe schwer. Die Details zur Todesnacht kommen jetzt ans Licht.

Die Tragödie um das Model Laura Fattorini, die am 21. Juli 2017 im Alter von 30 Jahren starb, erhält durch neu freigegebene Beweismittel eine neue, intensive Dimension. Das US-Nachrichtenportal TMZ hat brisante Chatverläufe zwischen dem ehemaligen NFL -Star Shawne Merriman und dem Nachtclub-Promoter Elias Wehbe veröffentlicht, die direkt aus Gerichtsunterlagen stammen. Diese digitalen Zeugen belasten die beiden Männer erheblich im Zusammenhang mit der Todesnacht des jungen Modells aus Italien, deren Leben durch eine massive Überdosis endete.

Brutale Chat-Verläufe aus der Gerichtsakte

Die öffentlich gemachten Screenshots enthalten Absichten und Kommentare, die als zutiefst respektlos und verantwortungslos gewertet werden müssen. Laut den Dokumenten schrieb Elias Wehbe in einer Nachricht: "Ich habe drei Huren bei mir". In diesem Kontext nannte er die Namen der Begleiterinnen, wobei auch der Name der später verstorbenen Laura Fattorini fiel. Die Nachrichtendaten zeigen, dass Wehbe anschließend fortfuhr: "Nee, ich versuche, sie loszuwerden, damit ich vögeln kann". Diese Aussagen illustrieren die Haltung, die den Verantwortlichen für den Zustand der betrogenen und überforderten Fattorini zugerechnet wird.

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Weitere Teile des Chatverlaufs offenbaren, dass sich der Promoter darüber beschwerte, dass die Frauen den Club nicht verlassen wollten. Wehbe bat seinen Gesprächspartner Merriman explizit darum, einen anderen Mann zu gewinnen, um die Person namens Kimberly zu schreiben. In diesem Zusammenhang merkte Wehbe noch an, dass jemand in der Gruppe eifersüchtig werde. Diese digitalen Spuren deuten auf eine Situation hin, in der Fattorini und ihre Begleiterinnen als Hindernisse für die sexuellen oder sozialen Pläne der Männer gesehen wurden, anstatt als schützenswerte Personen behandelt zu werden.

Rechtliche Konsequenzen und die Haftungsfrage

Schon im Jahr 2019 hatte die Familie des verstorbenen Models rechtliche Schritte gegen Shawne Merriman und weitere Beteiligte eingeleitet. Der Kern der Anklage bestand in dem Vorwurf, der damals stark alkoholisierte Laura Fattorini habe Drogen verabreicht bekommen. Diese Anschuldigungen wurden durch die Ergebnisse der Obduktion untermauert, die Substanzen wie Alkohol, Kokain und K.-o.-Tropfen (GHB) im Körper der jungen Frau nachwiesen. Der Tod von Laura Fattorini wurde von den zuständigen Behörden offiziell als Unfall eingestuft, was die Tragödie nicht weniger, sondern nur als vermeidbar erscheinen lässt.

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Im Rahmen des folgenden Zivilprozesses traf eine Jury ein entscheidendes Urteil. Sie befand die Angeklagten, zu denen Shawne Merriman gehörte, für haftbar. Ein Richter verurteilte die Angeklagten daraufhin zu einer Schadensersatzsumme von rund 3,6 Millionen Euro. Dieses finanzielle Gewicht unterstreicht die Schwere der vom Gericht festgestellten Versäumnisse und der Verantwortung, die die Beteiligten für das Schicksal der 30-jährigen Italienerin trugen. Es handelte sich nicht um eine Bagatelle, sondern um eine schwerwiegende zivilrechtliche Verantwortung.

Die Verteidigung von Shawne Merriman

Trotz der gerichtlichen Verurteilung wies Shawne Merriman die Vorwürfe stets entschieden zurück. Sein Sprecher erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal TMZ, dass die Anschuldigungen gegen den 42-jährigen ehemaligen Sportler haltlos seien. Die Argumentation der Verteidigung stützte sich dabei auf die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen. Demnach habe die Polizei zwar den Fall untersucht, aber keine Hinweise auf ein Fehlverhalten von Merriman finden können. Diese Position steht im direkten Widerspruch zum zivilrechtlichen Urteil der Jury.

Shawne Merriman blickt auf eine renommierte Laufbahn in der NFL zurück, in der er insgesamt sieben Jahre lang aktiv war. Davon verbrachte er fünf Saisons bei den San Diego Chargers und weitere Zeit bei den Buffalo Bills. Merriman wurde als einer der besten Linebacker seiner Generation angesehen und war sofort in seiner ersten Profisaison erfolgreich. Er wurde zum "Defensive Rookie of the Year" gewählt und schaffte den Sprung in den prestigeträchtigen Pro Bowl, das All-Star-Spiel der Liga. Seine sportlichen Erfolge stehen nun im Kontrast zu den aktuellen Vorwürfen.

Das Ende einer Karriere und bleibende Fragen

Die jüngsten Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die letzten Stunden vor Fattorinis Tod. Die Kommunikation zwischen Wehbe und Merriman offenbart eine Dynamik, die von objectivierung und mangelndem Einfühlungsvermögen geprägt war. Für die Familie des Opfers und die Öffentlichkeit bleiben die Fragen nach der genauen Abfolge der Ereignisse und der individuellen Schuldzuweisung an die einzelnen Akteure relevant. Die Chat-Protokolle dienen dabei als harte, digitale Realität, die von der bloßen Theorie der Verteidigung unterscheidbar ist.

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Die Geschichte von Laura Fattorini ist ein trauriges Beispiel für die dunkle Seite des Nachtlebens und die Konsequenzen von Alkohol- und Drogenkonsum in Verbindung mit mangelnder Aufsicht. Die rechtliche Aufarbeitung hat zwar zu einer finanziellen Ahndung geführt, doch der emotionale Schaden ist irreparabel. Die Veröffentlichung der Chats durch TMZ zwingt die beteiligten Parteien, sich erneut mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die öffentlichen Debatten werden sich wohl noch eine Weile hinziehen, bis alle juristischen und gesellschaftlichen Aspekte vollständig geklärt sind.