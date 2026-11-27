In der spanischen Küstenstadt Calp wurden zwischen 2009 und 2017 Gräber von mindestens 20 Ausländern geräumt. Ein massiver Vertrauensbruch in der Friedhofsverwaltung.

Die Stadt Calp an der spanischen Costa Blanca steht im Zentrum eines massiven Justizskandals um den respektlosen Umgang mit den Toten. Zwischen den Jahren 2009 und 2017 räumte die örtliche Friedhof sverwaltung mindestens 20 Grabnischen von verstorbenen Ausländern, darunter Deutsche, Briten, Belgier und Franzosen. Die sterblichen Überreste wurden ohne Wissen der Angehörigen aus ihren Nischen geholt, in Säcke gepackt und später in ein Massengrab geworfen.

Der Auslöser: Der Fall Herman August Wilhelm Klatt

Das gesamte Ausmaß des Missstands wurde erst bekannt, als es 2019 zu der Exhumierung des 1973 verstorbenen Deutschen Herman August Wilhelm Klatt kam. Die Stadtverwaltung räumte seine letzte Ruhestätte, um die Grabnische für die Großmutter des Stadtmitarbeiters Antonio Cabrera freizugeben. Diese Handlung diente offensichtlich privaten Interessen städtischer Angestellter statt der Wahrung der Ruhepflicht für die Verstorbenen.

Also read Illegale Migration: Deutscher Bootshändler soll Schleuserbanden beliefert haben

Klatt hatte seine letzte Ruhestätte bereits 1973 in der Küstenstadt gefunden. Sein Grab war seit den 1970er-Jahren belegt und unterlag einem gesetzlichen Schutz von 99 Jahren Ruhezeit. Dennoch wurde er über sechs Jahrzehnte nach seinem Tod einfach entfernt, ohne dass eine ordnungsgemäße Verwaltung oder eine vorherige Benachrichtigung der Hinterbliebenen stattgefunden hätte.

Rechtsbrüche und frühere Verurteilungen

Die Anordnung zur Räumung der Nische ging auf den früheren Stadtrat Bernardo Moll zurück. Eine städtische Mitarbeiterin weigerte sich jedoch, den illegalen Befehl auszuführen und machte den Vorfall öffentlich bekannt. Diese Whistleblower-Funktion war entscheidend, da sie den Skandal aufdeckte, bevor weitere Nischen leergeräumt wurden. Moll und Cabrera wurden 2024 im Zusammenhang mit der illegalen Exhumierung von Klatt verurteilt.

Advertisement

Advertisement

Das Gericht stellte fest, dass bewusst gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen wurde. Bernardo Moll erhielt eine Strafe von neun Jahren Berufsverbot und sechs Monate Haft, da er die kritische Mitarbeiterin gemobbt hatte. Antonio Cabrera erhielt als Gehilfe eine Strafe von gut zwei Jahren Berufsverbot. Beide wurden von weiteren Anklagepunkten, darunter Urkundenfälschung, freigesprochen, doch liegt der Fall nun beim Obersten Gericht in Spanien.

Systematischer Missbrauch von 2009 bis 2017

Der Skandal beschränkte sich nicht auf den Einzelfall von Herman August Wilhelm Klatt. Untersuchungen zeigten, dass die Praktiken systematisch zwischen 2009 und 2017 stattfanden. Für die Jahre 2009 bis 2012 existierten nur unzureichende sogenannte Pseudoakten, die keine rechtliche Grundlage boten. Ab 2012 liefen die Exhumierungen sogar komplett ohne förmliches Verwaltungsverfahren ab.

Die Begründung der Verantwortlichen lautete, dass ausländische Familien nicht mehr vor Ort lebten und die Gräber kaum besucht würden. Die entnommenen Gebeine wurden zwar inventarisiert, doch geschah dies nicht zur würdigen Bestattung, sondern sie landeten letztlich in Gemeinschaftsgräbern. Mindestens 20 andere Verstorbene, die seit Jahrzehnten in Calp ruhten, erlitten dasselbe Schicksal wie der deutsche Staatsbürger Klatt.

Politische Folgen und Entschuldigungen

Die politische Brisanz des Falls wird durch die Verbindungen zur aktuellen Stadtspitze verstärkt. Der 2014 verstorbene Vater der heutigen Bürgermeisterin von Calp, Ana Sala, liegt in einer zuvor geräumten Nische. Sala beteuerte, sie habe den Platz nicht ausgewählt und nichts von den Machenschaften gewusst. Eine anonyme Anzeige gegen sie bei der Antikorruptionsbehörde wurde infolgedessen eingestellt.

Advertisement

Advertisement

Ana Sala entschuldigte sich im Namen der Stadt bei den betroffenen Familien für das schwere Versagen der Verwaltung. Die Stadt Calp versichert, dass keine weiteren Exhumierungen stattfinden werden. Die Angehörigen der heute dort Bestatteten hätten in gutem Glauben gehandelt. Die Verwaltung sucht nun nach einem anderen Weg, um den widerrechtlich entfernten Toten, wie Herman August Wilhelm Klatt, auf würdevolle Weise zu gedenken.