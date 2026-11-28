Die Stadt Calp räumt in einem massiven Skandal seit 2009 Grabnischen ausländischer Verstorbener. Bis zu 20 Tote wurden unrechtmäßig in Gemeinschaftsgräber umgebettet, was zu strafrechtlichen Konsequenzen führte.

Die spanische Küstenstadt Calp an der Costa Blanca steht vor einem schweren ethischen und rechtlichen Skandal, der tiefes Misstrauen in die lokalen Verwaltungsstrukturen schürt. Mindestens zwanzig Tote, ausnahmslos Ausländer, wurden zwischen 2009 und 2017 aus ihren Grabnischen entfernt. Zu den Betroffenen zählt der im Jahr 1973 verstorbene deutsche Staatsbürger Herman August Wilhelm Klatt, dessen sterbliche Überreste aus ihrer Nische geholt wurden, ohne dass seine Angehörigen davon Kenntnis hatten.

Systematisches Vorgehen gegen Grabnutzer

Die Verantwortlichen in der 27.000-Einwohner-Stadt begründeten die massenhaften Räumungen zunächst damit, dass die ausländischen Familien nicht mehr vor Ort lebten und die Gräber kaum noch besuchten. Tatsächlich wurden die Gebeine der Verstorbenen jedoch in Säcke gepackt, inventarisiert und anschließend in Gemeinschaftsgräber umgebettet. Dies geschah trotz der Tatsache, dass für manche der betroffenen Gräber ein Ruherecht von 99 Jahren bestand. Die Exhumierungen betrafen ausschließlich deutsche, britische oder französische Verstorbene, von denen viele seit den 1970er-Jahren in Calp bestattet waren.

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Korruption und Machtmissbrauch im Rathaus

Der Fall um Herman August Wilhelm Klatt verdeutlicht die Ausmaße des Missbrauchs besonders deutlich. Seine Nische wurde im Jahr 2019 geräumt, um Platz für die Großmutter von Antonio Cabrera zu schaffen. Cabrera war zum damaligen Zeitpunkt Personalchef der Stadtverwaltung Calp und wollte seine Großmutter neben dem Grab ihres Großvaters bestatten. Der Stadtrat Bernardo Moll wurde von der Familie beauftragt, die Räumung durchzuführen. Moll ordnete seine Mitarbeiterin an, die Maßnahme vertuscht auszuführen, woraufhin diese sich weigerte und den Skandal öffentlich machte.

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Strafrechtliche Verurteilungen und politische Folgen

Die Untersuchung der Stadtbrachte erhebliche Unregelmäßigkeiten zutage, da viele Exhumierungen ohne behördliche Genehmigung erfolgt waren. Die Justiz reagierte hart auf diese Taten. Bernardo Moll wurde im Jahr 2024 zu neun Jahren Haft verurteilt, während Antonio Cabrera als Gehilfe zu gut zwei Jahren Arbeitsverbot verurteilt wurde. Moll erhielt zudem eine sechsmonatige Haftstrafe wegen Mobbings gegen die weigernde Mitarbeiterin. Der Fall ist nicht abgeschlossen, da Moll in Revision gegangen ist und die rechtlichen Auseinandersetzungen weiterhin andauern.

Politische Verantwortung und aktuelle Lage

Pikant ist in diesem Kontext, dass der 2014 verstorbene Vater der heutigen Bürgermeisterin Ana Sala ebenfalls in einer zuvor geräumten Nische lag. Ana Sala bestreitet, von den Vorgängen gewusst zu haben, entschuldigte sich jedoch im Namen der Stadt bei den betroffenen Familien. Die Stadt Calp will die Gräber zukünftig nicht mehr öffnen, sondern sucht nach einem Weg, um den widerrechtlich entfernten Verstorbenen gerecht zu werden. Die Empörung in der international geprägten Bevölkerung der Küstenstadt bleibt groß, da das Vertrauen in die lokale Bestattungsverwaltung schwer erschüttert ist.