Skandal in Novi Sad: Handballspiel zwischen RK Vojvodina und Partizan Belgrad abgebrochen

In der Finalrunde um die serbische Meisterschaft zwischen RK Vojvodina und Partizan Belgrad eskalierte die Situation in der 15. Spielminute. Ein Böller explodierte links neben dem Tor, fast alle Spieler zuckten vor Schreck zusammen. Das Spiel wurde für rund eine Stunde unterbrochen und wurde schließlich mit 10:0 für Partizan Belgrad gewertet.

Auf dem Balkan ist es heißblütig zu gehen, ein bekanntes Phänomen. Doch was in der Finalrunde um die serbische Meisterschaft zwischen RK Vojvodina und Partizan Belgrad geschehen ist, hat noch nie eine solche Form angenommen.

Mittwochabend wurde in der Sportska hala Slana Bara in Novi Sad das zweite Spiel der Finalserie um den Serben-Titel ausgetragen. Titelverteidiger Partizan Belgrad hatte die erste Partie mit 33:27 gewonnen. Das zweite Spiel endete jedoch in der 15. Spielminute mit einem lauten Knall.

Schon in der zweiten Minute kam es zum ersten Vorfall. Aus dem Block, in dem sich rund 150 Fans von Partizan Belgrad aufhielten, flog ein erster Böller auf die Platte, das Spiel ging weiter. In der 15. Minute eskalierte die Situation, Rekordmeister Vojvodina war bei einer 6:5-Führung im Angriff auf das Tor vor dem Belgrader Fanblock.

Ein Böller explodierte links neben dem Tor, fast alle Spieler zuckten vor Schreck zusammen. Das Spiel wurde für rund eine Stunde unterbrochen, ein großer Teil der Zuschauer verließ fluchtartig und verängstigt die Halle. Sicherheitskräfte versuchten während der Unterbrechung erfolglos, den Auswärtsblock zu leeren. Der technische Delegierte legte fest, dass das Spiel fortgesetzt werden müsse.

Die Spieler von Partizan Belgrad kehrten daraufhin auf das Spielfeld zurück, die Mannschaft von Vojvodina lehnte die Fortsetzung wegen unklarer Sicherheitslage jedoch ab. Die finale Entscheidung: Spielabbruch, die Partie wurde offiziell mit 10:0 für Partizan Belgrad gewertet, was gleichzeitig den erneuten Titelgewinn bedeutet. Die Handball-Profis aus Belgrad feierten zusammen mit ihren Fans, in der Halle kam es zu bizarren Szenen. Offen ist nun, ob RK Vojvodina gegen die Entscheidung vorgehen wird.

Denkbar ist, dass dieser Skandal im Nachgang die serbischen Handball-Sportgerichte beschäftigen könnte.





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