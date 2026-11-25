32 Menschen starben bei der Havarie der „Costa Concordia“. Der Kapitän des Schiffs ist wieder auf freiem Fuß – Überlebende der Katastrophe sind entsetzt.

32 Menschen starben bei der Havarie der „ Costa Concordia “. Der Kapitän des Schiff s ist wieder auf freiem Fuß – Überlebende der Katastrophe sind entsetzt. Für Luigi d‘Eliso sind die Ereignisse aus der Januar-Nacht im Jahr 2012 noch lebendig wie damals.

„Ich glaubte zu sterben und habe Menschen gesehen, die es nicht geschafft haben“, sagt der 70-jährige Italiener. Das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia mit 4229 Menschen an Bord war vor derauf einen Felsen gelaufen. Es kam vor dem Hafen der Insel zu liegen und sank. 32 Menschen kamen ums Leben, darunter zwölf deutsche Staatsbürger. Er war Jahre nach der Havarie zu 16 Jahren Haft verurteilt worden, wegen guter Führung kam er schon jetzt auf Bewährung frei.

Also read Tourismus im Norden zum Ende der Sommersaison schwächer

Am vergangenen Freitag verließ er das Gefängnis Rebibbia in Rom und kehrte in seinen Heimatort Meta di Sorrent bei Neapel zurück.

„Wenn ich die Concordia im. Angesichts der Freilassung von Kapitän Schettino empfinde er „Ohnmacht“. Wie italienische Medien berichten, wird Schettino den Rest seiner Strafe mit wöchentlich vier Stunden gemeinnütziger Arbeit abbüßen, aber auch wieder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Eine Agentur für die Verwaltung von Ferienimmobilien in Meta di Sorrent gab dem Ex-Kapitän einen unbefristeten Vertrag.

Advertisement

Die Fremdsprachenkenntnisse des 66-Jährigen hätten den Ausschlag gegeben, heißt es. Bis 2030, wenn seine Strafe verbüßt ist, muss sich Schettino an strenge Auflagen halten. Er darf sein Zuhause nicht vor 7 Uhr morgens verlassen und muss spätestens um 21 Uhr wieder zuhause sein. Nach dem Unglück hatte Schettino auf verschiedene Weise für Empörung gesorgt.

Dass er das Schiff vorzeitig verließ, erklärte er mit einem zufälligen Fall in ein Rettungsboot. Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit kennzeichneten sein Auftreten zu Beginn. Im Juli 2014 hielt er einen Gastvortrag an der römischen Universität La Sapienza über „Panikmanagement in Notsituationen“ und wurde im selben Sommer bei einer VIP-Party auf Ischia gesehen. Die Schuld am Unglück schob er auf seine Untergebenen. 2015 veröffentlichte er ein Buch über die Unglücksnacht und stilisierte sich zum Sündenbock.

Immer wieder bat der Hauptverantwortliche auch um Entschuldigung. Doch sein Verhalten setzt Betroffenen der Tragödie bis heute zu, dazu kommt die vorzeitige Freilassung.

„Neun Jahre Haft für 32 Tote sind wirklich wenig“, sagt d‘Eliso. „Wir, die wir dabei waren, haben auf die Gerechtigkeit vertraut, und jetzt fühlen wir uns verraten. “ Die Strafe für den Verantwortlichen wird von Betroffenen auch als Anerkennung des Schadens empfunden. „Das heilt die Wunden ein wenig, soweit das möglich ist“, sagt d‘Eliso.

Advertisement

Dieses Gefühl steht in scheinbarem Gegensatz zum Prinzip der Resozialisierung. In Italien ist das Prinzip in der Verfassung ausdrücklich festgeschrieben, in Deutschland wird es aus Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht abgeleitet. Strafen sollen deshalb nicht nur der Sühne dienen. Häftlinge sollen schrittweise wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden.

In Italien werden einem Häftling für jedes halbe Jahr mit guter Führung 45 Tage seiner Strafe erlassen. Schettinos Strafende rutschte so von 2032 auf das Jahr 2030. Liegt die Reststrafe eines Häftlings unter vier Jahren, kann er bei besonders guter Führung den Rest der Strafe außerhalb des Gefängnisses verbüßen. Voraussetzungen dafür sind ein fester Wohnsitz, das Beachten strenger Auflagen wie nächtliche Ausgangssperren sowie ein fester Job. Diese Bedingungen hielt das zuständige Richtergremium bei Schettino für gegeben.