Skandal-Szene in Mailand: Italienischer Radsportler Enrico Zanoncello disqualifiziert

Der italienische Radsportler Enrico Zanoncello wurde von der Rennjury nach einem Kopfstoß-Zwischenfall disqualifiziert. Seine Italien-Rundfahrt ist damit vorzeitig beendet.

In Mailand kam es am Sonntag kurz vor der Ziellinie zu einer Skandal-Szene . Im Mittelpunkt stand Enrico Zanoncello , ein italienischer Radsport ler, der von der Rennjury nach einem Kopfstoß-Zwischenfall disqualifiziert wurde.

Seine Italien-Rundfahrt war damit vorzeitig beendet. Auf den letzten Metern der Sprintankunft wurde Zanoncello zunächst von einem Fahrer des Groupama-Teams links neben ihm touchiert. Dadurch geriet der Profi vom Team Bardiani-CSF ins Schlingern und wich nach rechts aus. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen Robert Donaldson vom Team Jayco-AlUla.

Der Brite hatte keine Chance mehr, verlor die Kontrolle und stürzte schwer. Donaldson überschlug sich spektakulär, konnte die Etappe aber glücklicherweise noch beenden. Am Ruhetag meldete er sich über Social Media – offenbar kann er den Giro fortsetzen. Für Zanoncello dagegen ist Schluss!

Widerruf Tracking und Cookies, Radsport-Star, Disqualifikation, 500 Schweizer Franken Geldstrafe und eine Gelbe Karte. Sein Team teilte mit, keinen Einspruch gegen den Ausschluss einzulegen. Brisant: Auf den TV-Bildern ist nicht eindeutig zu erkennen, ob Zanoncello absichtlich handelte. Seine Bewegung nach rechts war offenbar die Folge des Kontakts auf der linken Seite.

Trotzdem entschied die Rennjury hart. Es war der nächste Aufreger auf einer ohnehin umstrittenen Etappe. Schon vor dem Finale hatte es Diskussionen gegeben. Nach deutlichen Worten des Gesamtführenden Jonas Vingegaard wurde der Abschnitt nach der vorletzten Zieldurchfahrt auf dem Rundkurs in Mailand neutralisiert.

Auch nach dem Rennen gab es weiteren Ärger. Einige Fahrer kritisierten die Begleit-Motorräder. Der deutsche Sprinter Max Walscheid machte seinem Unmut ebenfalls Luft. Am Ende stand nicht nur der sportliche Ausgang der Etappe im Mittelpunkt, sondern vor allem der Sturz kurz vor der Ziellinie und die harte Entscheidung der Jury.

Zanoncello ist damit der 26. Ausfall des diesjährigen Giro d'Italia – allerdings der erste Fahrer, der disqualifiziert wurde





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