Skandal um Jensen Huang: Chinas Spionage mit der Honigfalle-Methode

Der Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang nach Affären-Skandal. Analyse von Chinas Spionagetechniken und der Rolle von Alice Huang im Kontext von Industriespionage.

Der Rücktritt des Nvidia -Gründers und ehemaligen CEOs Jensen Huang hat die Aufmerksamkeit der internationalen Sicherheitsdienste erneut auf aggressive chinesische Spionagemethoden gelenkt. Im Zentrum des Skandals steht die mutmaßliche Spionin Alice Huang, deren Identität als zentrale Persönlichkeit im Geflecht aus Affären und Geheimgeschäften nun detailliert beleuchtet wird. Die Anschuldigungen der US-Regierung gegen China wurden von einem Sprecher des chinesischen Außenamts diese Woche als völlig unbegründet zurückgewiesen, während der Aufenthaltsort von Alice Huang weiterhin unbekannt bleibt.

Spionage durch emotionale Verwicklung

Die im Fokus stehende Technik wird als "Honigfalle" bezeichnet und zielt darauf ab, Nähe und Vertrauen gezielt für nachrichtendienstliche Zwecke auszunutzen. Jensen Huang hatte Medienberichten zufolge承认, seine Ehefrau betrogen zu haben, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Diese private Schwachstelle soll von Alice Huang ausgenutzt worden sein, die Informationen über den Nvidia-Gründer und sein Unternehmen beschaffen wollte. Ein Bericht der New York Times deutet darauf hin, dass die Affären mit einer Mitarbeiterin des Konzerns sowie mit Alice Huang Teil eines größeren Spionagerings waren. Beide Personen tragen den Nachnamen Huang, sind jedoch nicht miteinander verwandt.

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Strategischer Rückstand und staatliche Anweisung

China investiert massiv in die Fähigkeit, im Ausland aktiv zu sein und zu spionieren, um den technologischen Rückstand gegenüber den USA und Taiwan wettzumachen. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat es zur Chefsache gemacht, diesen technologischen Abstand aufzuholen, da die Chip-Industrie Pekings Experten zufolge mehrere Jahre hinter der Konkurrenz zurückliegt. Washington hat den Verkauf der fortschrittlichsten Halbleiter des Konzerns an Peking verboten, was Chinas Bemühungen weiter vorantreibt. Laut einer Auswertung der US-Denkfabrik CSIS stieg die Zahl der öffentlich bekannten Fälle von Spionage gegen Ziele in den USA von 2012, dem Jahr von Xis Machtübernahme, bis 2022 um fast die Hälfte.

Gesellschaft als Werkzeug der Aufklärung

Peking setzt nicht nur auf ausgebildete Geheimdienstoffiziere, sondern bindet die Gesellschaft als Ganzes ein. Ein im Jahr 2017 verabschiedetes Geheimdienstgesetz verpflichtet alle chinesischen Bürger und Organisationen dazu, die nationalen nachrichtendienstlichen Bemühungen im Einklang mit dem Gesetz zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Diese gesetzliche Grundlage verstärkt die Gefahr durch die "Honigfalle"-Methode, da sie die Grenze zwischen privatem Verhalten und staatlichem Auftrag verwischt. Die China-Expertin Saskia Hieber, die an der Akademie für politische Bildung in Tutzing lehrt, weist darauf hin, dass moderne Überwachungstechniken und hervorragend ausgebildetes Personal mit traditionellen Methoden kombiniert werden.

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Konkrete Auswirkungen auf Wirtschaft und Infrastruktur

Die Auswirkungen dieser Spionagekampagnen sind in der deutschen Wirtschaft bereits spürbar. Eine Studie zeigt, dass 96 Prozent der befragten Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten von Diebstahl, Industriespionage oder Sabotage betroffen waren. Davon konnten 52 Prozent der betroffenen Unternehmen mindestens einen Angriff China zuordnen. Auch im militärischen Bereich bestehen Bedenken gegenüber handelsüblichen chinesischen Drohnen und Autos aus Kasernen, da befürchtet wird, dass diese sensible Daten aufzeichnen und nach China weiterleiten könnten. Das deutsche Ehepaar chinesischer Herkunft, das verdächtigt wird, für einen chinesischen Geheimdienst Kontakte an deutsche Hochschulen geknüpft zu haben, unterstreicht die internationale Dimension dieses Problems.

Ziel Taiwan und Desinformation

Eines der Hauptziele chinesischer Spionageaktivitäten ist der demokratisch regierte Inselstaat Taiwan. Expertin Hieber betont, dass Taiwan fast drei Millionen Cyberangriffe pro Tag verzeichnet. Peking hat es auf kritische Infrastruktur oder Regierungsnetzwerke abgesehen und nutzt zudem Desinformationskampagnen, um die Bevölkerung zu zermürben. Dabei wird behauptet, die taiwanische Regierung könne die Versorgungssicherheit mit medizinischen Gütern oder Nahrungsmitteln nicht aufrechterhalten, oder dass die Mehrheit der Taiwaner sich eine Vereinigung mit dem Festland wünscht. Diese Angriffe zielen darauf ab, den Widerstandswillen gegen Pekins Ansprüchen zu schwächen und gleichzeitig die eigenen technologischen und politischen Ziele voranzutreiben.