Skandal um Nvidia-CEO Jensen Huang: Affäre mit mutmaßlicher Spionin

Der Nvidia-Chef Jensen Huang räumte eine Affäre mit einer mutmaßlichen China-Spionin ein. Die Aktien kursieren unter Druck, während juristische und geschäftliche Konsequenzen drohen.

Der Milliarden-Unternehmer Jensen Huang befindet sich im Zentrum eines schweren öffentlichen Skandals, der seine persönliche Situation und das Geschäft von Nvidia drastisch beeinträchtigt. Der 63-jährige CEO des Halbleiterkonzerns hat eingestanden, eine außereheliche Beziehung zu einer Frau eingegangen zu sein, die von US-Geheimdiensten als mutmaßliche Spionin für die Volksrepublik China identifiziert wird. Diese Enthüllungen haben nicht nur das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert, sondern auch zu erheblichen negativen Reaktionen an den Finanzmärkten geführt.

Aktienkurs-Einbruch bei Nvidia verzeichnet

Die wirtschaftlichen Folgen der Affäre zeigten sich bereits in den frühen Handelsstunden am Montag deutlich. Der Börsenwert von Nvidia schmolz um rund 180 Milliarden Euro zusammen, nachdem der Aktienkurs vor dem US-Handelsstart zeitweise um mehr als sieben Prozent abgewertet wurde. In Deutschland sank der Wert der Nvidia-Aktie auf etwa 160 Euro, was die Unsicherheit der Anleger gegenüber der zukünftigen Stabilität des Unternehmens widerspiegelt. Diese Marktkapitalitätsverluste unterstreichen die enorme wirtschaftliche Bedeutung, die Jensen Huang und seinem Unternehmen beigemessen wird.

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Identität der Frau und interne Untersuchungen

Die im Zentrum des Skandals stehende Frau wird als Alice Huang identifiziert, wobei betont wird, dass sie nicht mit Jensen Huang verwandt ist. Berichten der Financial Times, die sich auf Geheimdienstkreise stützen, zufolge ist sie Führungskraft bei dem singapurischen Unternehmen Megaspeed. Dieses Unternehmen wird beschuldigt, wertvolle Halbleiter-Chips illegal nach China geschmuggelt zu haben. Nvidia hat daraufhin eine interne Untersuchung eingeleitet, um die Vorwürfe zu klären. Ursprünglich hatte das Unternehmen die Beziehung zwischen Jensen Huang und Alice Huang als rein geschäftlich dargestellt, räumte jedoch später ein, dass die Partnerschaft über das rein Professionelle hinausging.

Persönliche Verstrickungen und juristische Risiken

Jensen Huang hat öffentlich zugegeben, seine Familie schwer verletzt zu haben, und erklärte, es gäbe keine Entschuldigung für sein Verhalten. Er ist seit 1985, also seit mehr als 40 Jahren, mit Lori Huang verheiratet, die er bereits während ihres gemeinsamen Studiums kennenlernte. Das Paar hat zwei Kinder, Spencer und Madison, die derzeit beide in führenden Positionen bei Nvidia tätig sind. Sollte eine Scheidung stattfinden, birgt dies immense finanzielle Risiken. Laut Angaben der Wirtschaftszeitung Livemint könnte Lori Huang bei einer Aufteilung des während der Ehe erworbenen Vermögens einen Anteil von mehr als 80 Milliarden Dollar erhalten. Dies würde sie zur viertreichsten Frau der Welt machen.

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Spionagevorwürfe und politische Dimensionen

Der britische Guardian bezeichnet die Affäre als mögliche Honeytrap-Operation, bei der sexuelle Beziehungen genutzt werden, um Einfluss auf eine Schlüsselperson zu gewinnen. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Alice Huang vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit angeworben wurde, um Informationen für die Volksrepublik zu sammeln. China bestreitet diese Vorwürfe kategorisch. Jensen Huang ist aufgrund seiner politischen Vernetzung ein attraktives Ziel: Er traf sich jüngst mit Kanzler Friedrich Merz und wurde von Donald Trump zu einem Staatsbankett für den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping eingeladen. Der US-Außenminister Marco Rubio hatte Trump angeblich wiederholt vor den China-Verstrickungen Huangs gewarnt, doch dieser entschied sich dazu, nicht einzugreifen, um den Erfolg von Nvidia und die Handelsbeziehungen nicht zu gefährden.

Aussagen vor dem Kongress und weiterführende Folgen

In den kommenden Tagen steht Jensen Huang vor einer weiteren Bewährungsprobe. Am 18. November soll er vor Ausschüssen des US-Kongresses aussagen, um die Vorwürfe der Verwicklung in Spionageaktivitäten zu beantworten. Der Sicherheitsexperte Peter R. Neumann bewertete die Affäre auf der Plattform X als einen der größten Erfolge in der Geschichte der chinesischen Geheimdienste. Die Krise von Nvidia könnte weitreichende Folgen haben, da das Unternehmen in Santa Clara nicht nur den KI-Markt dominiert, sondern auch KI-Start-ups finanziell unterstützt, die daraufhin Chips des Konzerns erwerben. Die weitere Entwicklung rund um die Auskünfte vor dem Kongress und die mögliche Scheidung wird daher mit höchster Aufmerksamkeit beobachtet.