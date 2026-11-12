Skandal um PKW-Maut: Bundeskosten belaufen sich auf 305 Millionen Euro

Das Bundesverkehrsministerium gibt 305 Millionen Euro für die gescheiterte Infrastrukturabgabe aus. Hohe Schadensersatzzahlungen und Anwaltskosten belasten die Staatskasse erheblich.

Die gescheiterte Einführung der PKW-Maut hat den deutschen Staatshaushalt mit gesamt etwa 305 Millionen Euro erheblich belastet. Diese summierten Kosten gehen detaillierten Auskünften des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hervor, die auf Nachfragen der Tageszeitung Tagesspiegel veröffentlicht wurden. Die Aufstellung umfasst nicht nur die direkten Vergleichszahlungen an die beteiligten Betreiberfirmen, sondern legt erstmals auch die hohen Honorare für externe Anwaltskanzleien offen. Diese Ausgaben resultieren aus der Abwicklung der gesamten Krise um das Projekt, das ursprünglich als Infrastrukturabgabe firmierte.

Details zur finanziellen Belastung

Die primäre Zielsetzung des Projekts bestand darin, ab dem Jahr 2020 ausschließlich ausländische Autofahrer zur Kasse zu bitten. Deutsche Halter sollten stattdessen durch Entlastungen bei der Kfz-Steuer compensated werden. Die Planung scheiterte jedoch an rechtlichen und politischen Hürden, bevor der Betrieb überhaupt starten konnte. Der Europäische Gerichtshof hatte die geplante Abgabe im Jahr 2019 bereits als diskriminierend eingestuft. Diese rechtliche Einordnung zwang die damalige Bundesregierung, die bereits geschlossenen Verträge mit den privaten Betreiberfirmen zu kündigen, was die jetzigen Kompensationszahlungen auslöste.

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Schiedsverfahren und Vergleichszahlungen

Den größten finanziellen Posten in der Gesamtrechnung bilden die Vergleichszahlungen an das Betreiberkonsortium, das die technische Durchführung der Mauterhebung übernommen hatte. Nach der Kündigung der Verträge wurden zwei separate Schiedsverfahren eingeleitet. Eines betraf den Vertrag zur Erhebung der Infrastrukturabgabe, das andere den Vertrag zur automatischen Kontrolle. Im Juli 2023 zahlte der Bund im ersten Verfahren eine volle Vergleichssumme in Höhe von 243 Millionen Euro an die autoTicket GmbH. Im zweiten Verfahren folgte im Juli 2025 eine Zahlung von rund 27 Millionen Euro an die MTS Maut & Telematik Services GmbH.

Haftkosten für große Kanzleien

Neben den direkten Zahlungen an die Technikfirmen fallen massive Kosten für juristische Dienstleistungen an. Das Bundesverkehrsministerium gab nun Einzelheiten zu den Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Gesamtkomplex Infrastrukturabgabe bekannt. Für die Schiedsgerichtsverfahren, die Rechtsberatung in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren sowie die Begleitung durch den parlamentarischen Untersuchungsausschuss wurden Leistungen von sieben verschiedenen Kanzleien in Anspruch genommen. Dazu gehörten auch internationale Wirtschaftskanzleien, die Mandate für das Ministerium wahrnahmen.

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Die Gesamtauftragswerte dieser externen juristischen Dienste beliefen sich auf rund 34,5 Millionen Euro. Allein an die Kanzlei Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, die das Ministerium im Schiedsverfahren begleitete, sollen rund 21 Millionen Euro gezahlt worden sein. Weitere namhafte Beteiligte waren PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft sowie Greenberg Traurig LLP. Diese Verteuerung durch externe Experten spiegelte die Komplexität und die politische Sensibilität der Auseinandersetzung wider.

Perspektiven und rechtliche Offenheit

Zusätzlich zur großen Kanzlei Orrick engagierten weitere Firmen spezifische Aufgaben. Die Berliner Kanzlei Krause & Kollegen wurde als Beistand für Zeugen aus dem Ministerium im Untersuchungsausschuss geholt. Dazu gehörte auch der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Für diese Leistungen erhielt die Kanzlei einen Betrag im unteren sechsstelligen Eurobereich. Aktuell verteidigen sich Andreas Scheuer und der frühere Staatssekretär Gerhard Schulz vor dem Berliner Landgericht in einem Strafverfahren. Es ist derzeit noch unklar, ob die Kosten für ihre Verteidigung durch Krause & Kollegen gemäß den Rechtsschutzrichtlinien für Bundesbedienstete vom Verkehrsministerium mitfinanziert werden.

Die Transparenz über die genauen Konditionen bleibt begrenzt. Das Bundesministerium für Verkehr wies darauf hin, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen vor vollständiger Offenlegung geschützt seien. Ein Schutzbedarf bestehe nur, wenn konkrete Rückschlüsse auf die vereinbarten Honorarkonditionen und damit auf die Kalkulationsgrundlagen der Anwaltskanzleien möglich wären. Bei Fragen zur Verwendung von Steuermitteln gelte jedoch, dass das gesteigerte Öffentlichkeitsinteresse ins Gewicht falle. Die Mitteilung des Ministeriums betonte abschließend, dass keine weiteren Beträge offen seien und die finanziellen Verpflichtungen aus der Legislaturperiode damit erledigt wären.