Skandal um Ronaldo-Kritik: KI-Manipulation und geköpfte Instagram-Diskussion

Ein angeblicher Instagram-Kommentar von Madalena Aragao, Freundin von Joao Neves, gegen Cristiano Ronaldo löst einen großen Wirbel aus. Während Ronaldo-Fans und Georgina Rodriguez empört reagieren, wird vermutet, dass der Comment von einem Fake-Account stammt. Die Posts wurden gelöscht, die Kommentarfunktion eingeschränkt. Der Vorfall wirft Fragen nach Authentizität und Einfluss in den sozialen Medien auf und erinnert an frühere Skandale.

Eine "Majestätsbeleidung" sorgt beim WM-Mitfavoriten Portugal derzeit für reichlich Wirbel. So soll Madalena Aragao , Freundin von PSG-Profi Joao Neves , Superstar Cristiano Ronaldo vor dem zweiten WM-Auftritt amDie Schauspielerin hatte bei Instagram ein Foto mit ihrem Liebsten nach dem enttäuschenden 1:1 der Portugiesen gegen DR Kongo gepostet.

Ein Ronaldo-Fan schrieb dazu: "Dein Freund ist ein Vollidiot. Sag ihm, er soll den Ball auf meinen GOAT spielen.

" Darauf antwortete Aragao, die immerhin eine Million Follower hat: "Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!

"Die Worte von Aragao sorgten nicht nur bei den Ronaldo-Fans für Unmut, auch Georgina brachten sie zum Kochen. Daher ließ sie die Situation nicht ungenutzt und konterte die Freundin von Neves mit den Worten "Wow! Diese Generation ist echt stark!

" Laut mehrerer Aussagen im Netz soll Aragaos Kommentar eine KI-Manipulation gewesen sein. So soll für die Antwort ein Instagram-Account angelegt worden sein, der dem Auftritt von Aragao täuschend ähnlich sieht. In dem Fall wäre alle Mühe von Georgina umsonst gewesen. Fakt ist jedenfalls: Die Posts sind inzwischen gelöscht.

Auch die Kommentarfunktion bei Aragao (20) wurde eingeschränkt, nachdem es durch "gewann, hatte zum Auftakt getroffen. Der 41 Jahre alte Ronaldo hatte dagegen massive Kritik einstecken müssen. TV-Experte Thierry Henry etwa warf dem fünfmaligen Weltfußballer blanken Egoismus vor.

"Für alle Leute zu Hause, eine Sache ist ganz wichtig", sagte der frühere Torjäger bei Fox: "Die Mannschaft muss treffen, nicht du musst treffen. " Auch der frühere Freiburger Trainer Christian Streich hatte im "ZDF" erklärt, dass er bei aller Bewunderung für Ronaldo aus taktischen Gründen wohl auf ihn verzichten würde. Der Fall Neves erinnert nun zumindest ein wenig an einen Fall Müller in Deutschland: 2018 war Lisa Müller, Ex-Frau vo





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