Neue Recherchen legen nahe, dass die Rettungsaktion für Buckelwal Timmy zu dessen Tod führte. Kritik an Barge, Egoismus und fehlender Expertise.

Erstmals werden die privaten Retter des Buckelwals Timmy für dessen Tod mitverantwortlich gemacht. Laut interner Kommunikation der Initiative könnte der Transport auf einer nicht seetauglichen Barge zu schweren Verletzungen geführt haben. Das Tier verendete schließlich, nachdem es an der dänischen Insel Anholt angespült worden war.

Chatprotokolle offenbaren chaotische Lage

Recherchen der Zeitung Zeit deuten darauf hin, dass Timmy während des Transports in der Nordsee stark gegen die Stahlwände geschleudert wurde. Diese Bewegung soll offene Wunden am Maul des Walieres verursacht haben. Der Kadaver wurde zwölf Tage nach der Freilassung an der Küste der Insel Anholt gefunden. Die Autoren stützen ihre Darstellung auf einen internen WhatsApp-Chat der privaten Rettungsinitiative, der das Chaos während der Operation belegt. In diesen Nachrichten plädierte die Millionärin Karin Walter-Mommert dafür, den verletzten Wal umgehend aus der Barge zu entlassen. Sie warnte davor, dass andernfalls nur noch Fischstäbchen von Timmy übrig seien.

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BILD-Reporter Henning Schaffner analysiert Vorgänge

BILD-Reporter Henning Schaffner ordnet diese schweren Vorwürfe in seiner neuen Folge der Sendung IM EINSATZ ein. Schaffner berichtete wochenlang von der Ostseeküste über das Schicksal des Tieres und ist mit den Inhalten des Chats vertraut. Er beschreibt die dort dokumentierten Äußerungen als ziemlich brutal. Dennoch warnt der Reporter davor, den Helfern pauschal böse Absichten zu unterstellen. Er ist der Überzeugung, dass jeder an der Aktion Beteiligten das Tier retten und ihm nur Gutes wünschte.

Mangelnde Tauglichkeit der Transportbarge

Tatsächlich ist klar, dass die für den Transport eingesetzte Barge nicht hochseetauglich war. Schon auf dem Weg Richtung Nordsee wurde Timmy heftigen Stößen ausgesetzt. Schaffner betont, dass das Wetter allein ausgereicht habe, um den Wal gegen die Stahlwände zu schleudern. Diese mechanische Belastung habe dazu geführt, dass er sich dort schwere Verletzungen zuzog. Das Tier habe es am Ende nicht geschafft, den harten Transport zu überleben.

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Schiedsrichter und politische Verantwortung

In der aktuellen Folge der Sendung IM EINSATZ wird zudem über Streit und Egos innerhalb der Rettungsgruppe berichtet. Themen sind auch die millionenschweren Geldgeber, die eine Rolle spielten. Die Frage nach der Rolle von Umweltminister Till Backhaus wird ebenfalls behandelt. Dabei steht die Kritik im Raum, ob bei der spektakulären Aktion auch finanzielle Interessen im Fokus standen. Die Analyse zeigt, dass die Struktur der Initiative oft von emotionalen Entscheidungen geprägt war, statt von professioneller Planung.

Nüchterne Bilanz nach monatelangem Einsatz

Mit etwas Abstand zieht der BILD-Reporter Henning Schaffner eine nüchterne Bilanz des Geschehens. Der Tod des Tieres bewegte ihn sehr, da er die Hoffnung auf ein Überleben lange Zeit aufrechterhielt. Er kommt zu dem Schluss, dass solche wilden Initiativen nicht mehr an so ein sensibles Tier herangelassen werden sollten. Die Frage bleibt, ob Timmys Rettung von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Kritiker fragen, ob man den Wal besser in Ruhe lassen sollte, anstatt ihn einem riskanten Transport auszusetzen.