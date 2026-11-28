Nach belastenden Schlagzeilen um ihren Vater soll Meghan endlich aufatmen. Ein Familienausflug mit Harry brachte sie auf andere Gedanken.

unter Berufung auf einen Insider. Am 19. November besuchten die vier die VIP-Eröffnung des Winter Wonderland im Londoner Hyde Park.

"Sie ist von den Anschuldigungen gegen ihren Vater absolut entsetzt und hasst es, dass ihr Name immer wieder hineingezogen wird. Deshalb ist es eine riesige Erleichterung, endlich einmal positive Schlagzeilen zu haben"am 6. November in Florida festgenommen. Gegen ihn steht der Vorwurf im Raum, Material über sexuellen Kindesmissbrauch besessen zu haben.

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Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll er anschließend seine elektronische Fußfessel entfernt und dadurch gegen seine Freilassungsauflagen verstoßen haben. Er sei deshalb erneut in Gewahrsam genommen worden. Am 24. November habe eine Grand Jury in, sagte der Insider.