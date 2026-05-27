Skateboard-Legende Marc Johnson ist tot

Der legendäre Street-Skater starb mit 49 Jahren. Sein enger Freund und Kollege Louie Barletta hat in einem emotionalen Nachruf Tribut an ihn gezollt.

Die Skateboard-Szene trauert um Marc Johnson . Der legendäre Street-Skater starb mit 49 Jahren. Als einer der kreativsten Fahrer seiner Generation prägte er die internationale Skateboard-Kultur maßgeblich.

Die traurige Nachricht machte sein enger Freund und Skateboard-Kollege Louie Barletta öffentlich. In einem emotionalen Nachruf, den das berühmte Thrasher Magazine veröffentlichte, schrieb er: Er war einer der talentiertesten und kreativsten Menschen, die jemals auf oder neben einem Skateboard standen. Johnson war eng mit der kalifornischen Stadt San José verbunden. Durch seine Arbeit mit der berüchtigten Tilt Mode Army machte er die Stadt zum Zentrum der Skateboard-Szene.

Die Crew machte mit unkonventionellen und kreativen Videos weltweit auf sich aufmerksam - alltägliche Orte wurden zu legendären Skate-Spots. Geboren wurde Johnson am 6. Januar 1977 in Winston-Salem/North Carolina. Er kämpfte sich aus schwierigen Verhältnissen an die Spitze der Skateboard-Welt.

Mit seinem außergewöhnlichen Stil, technischer Präzision und überraschenden Tricks wurde er zu einer prägenden Figur des Street-Skatings. Später gründete er Enjoi, eine Marke, die die Skateboard-Kultur der frühen 2000er-Jahre entscheidend mitprägte. Ein Meilenstein folgte 2007: Das Thrasher Magazine zeichnete ihn als Skater of the Year aus - eine der bedeutendsten Ehrungen im professionellen Skateboarding. Im selben Jahr machte ihn sein Auftritt im Film Fully Flared zur Ikone der Szene.

Neben seinen sportlichen Erfolgen sprach Johnson auch offen über persönliche Krisen. In einem Interview mit Jenkem Magazine im Jahr 2013 berichtete er über den psychischen Druck innerhalb der Skateboard-Industrie und über seine Erfahrungen mit Suchtproblemen. Barletta betonte in seinem Nachruf: Er sagte mir, dass er für sein Skateboarding in Erinnerung bleiben möchte - nicht für seine Fehler oder Schwächen. Weiter schrieb er: Er war einfach ein armer Junge aus Winston-Salem, der in einem Wohnwagen am Ende einer Schotterstraße aufgewachsen ist.

Trotzdem schaffte er es hinaus, reiste um die Welt und berührte so viele Leben. Besonders persönliche Worte fand Barletta zum Abschied: Ohne jeden Zweifel war Marc Johnson der einflussreichste Mensch in meinem Leben. Zum Schluss schrieb er: Alles, was er tat, war Kunst





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