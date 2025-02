Skateboard-Legende Titus gerät in finanzielle Schwierigkeiten

Der einst führende Skateboard-Anbieter Titus hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet, um sich finanziell neu zu stabilisieren. Die Gründe für die Schieflage werden auf die aktuelle wirtschaftliche Lage und Probleme mit einem neuen Warenwirtschaftssystem zurückgeführt. Trotz der Herausforderungen will das Unternehmen den Geschäftsbetrieb an allen Standorten fortsetzen und die Mitarbeiterzahl nicht reduzieren.

Der einst führende Skateboard -Anbieter Titus befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten und hat ein Insolvenz verfahren in Eigenverwaltung eingeleitet, um sich neu auszurichten. Das Unternehmen führt die Gründe für die Schieflage auf die aktuelle wirtschaftliche Lage mit Kaufzurückhaltung und die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems hin, welches im vergangenen Jahr zu hohen Kosten und organisatorischen Problemen sowie Umsatzverlusten geführt hat.

Trotz der finanziellen Herausforderungen bleibt die Geschäftsführung kämpferisch und will den Geschäftsbetrieb an allen 16 eigenen Stores fortsetzen. Die sieben Partnershops bleiben von der Insolvenz unberührt. Die Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen um ihre Löhne machen, diese sollen in den kommenden Monaten weiterhin gezahlt werden. Die Marke Titus ist untrennbar mit ihrem Gründer Titus Dittmann verbunden, der in den 1970er Jahren als Lehramtsstudent eine Skateboard-AG gründete und seinen Schülern das Prinzip des Aufstehens nach einem Sturz beibrachte. Dieses Prinzip übertrug er auf sein Unternehmen und baute Titus zu einer der wichtigsten Skate-Marken Europas aus. Heute leitet sein Sohn Julius die Firma und steht vor der Herausforderung, das Familienunternehmen wieder auf Kurs zu bringen





mopo / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Titus Insolvenz Skateboard Finanzen Unternehmenssanierung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Skateboard-Händler Titus aus Münster ist insolventFüße auf einem Skateboard in der Luft, im Hintergrund 'Skater's Palace' in Münster

Weiterlesen »

Titus Skateboard-Marke startet SanierungDer Skateboard- und Streetwearhändler Titus aus Münster meldet Insolvenz an. Das Unternehmen wird in Eigenverantwortung saniert und die Geschäftsführung plant eine Marktanpassung. Der Sanierungsprozess soll bis spätestens Frühherbst 2025 abgeschlossen sein.

Weiterlesen »

Titus Skateboard-Händler meldet Insolvenz anDer Skateboard- und Streetwearhändler Titus aus Münster wird nach über 45 Jahren mit Insolvenz in Eigenverantwortung saniert. Die Krise des Unternehmens wird auf wirtschaftliche Kaufzurückhaltung und Probleme mit einem neuen Warenwirtschaftssystem zurückgeführt. Der Geschäftsbetrieb soll an den 16 Standorten weitergeführt werden.

Weiterlesen »

Til Schweigers Firma gerät in finanzielle SchwierigkeitenNach Schlagzeilen über Machtmissbrauch und Alkoholsucht steht Til Schweigers Unternehmen nun vor finanziellen Herausforderungen. Die Barefoot Management Holding GmbH soll insolvent sein. Die Firma verlor angeblich Millionen Euro und hat mehrere Unternehmen in der Holding geschlossen, darunter Restaurants, Pizzerien und ein Bierunternehmen.

Weiterlesen »

Til Schweiger: Steckt der Filmstar in finanziellen Schwierigkeiten?Eine Gesellschaft von Til Schweiger wird liquidiert. Wie groß sind die finanziellen Probleme des Filmemachers? Das ist bisher bekannt.

Weiterlesen »

Hollywood-Stars im Interview: Von leeren Kühlschränken bis hin zu sozialen SchwierigkeitenIn den letzten Wochen haben verschiedene Hollywood-Stars in Interviews intime Details aus ihrem Privatleben preisgegeben. Selma Blair sprach über ein potenzielles Date mit Robbie Williams, Christina Hendricks über die Herausforderungen des Ruhms, Michael B. Jordan über seine Karriereprioritäten und Millie Bobby Brown über ihre Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten.

Weiterlesen »