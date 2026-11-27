Der 28-Jährige vom Königssee dreht im zweiten Lauf auf und feiert einen Heimsieg. Die vier deutschen Starter landen unter den besten sieben.

Der 28-Jährige vom Königssee dreht im zweiten Lauf auf und feiert einen Heimsieg. Die vier deutschen Starter landen unter den besten sieben. Skeleton-Pilot Felix Keisinger hat beim Saisonauftakt im sächsischen Altenberg seinen ersten Weltcup-Sieg geholt und damit für einen Traumstart gesorgt.

Der 28-Jährige setzte sich dank des schnellsten zweiten Laufs mit 0,11 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Samuel Maier durch. Lukas Nydegger, der jüngste Starter im deutschen Team, fuhr auf Platz drei und damit erstmals auf ein Weltcup-Podest. Er lag 0,45 Sekunden vor dem Olympia-Zweiten Axel Jungk, der Vierter wurde. Keisinger hatte im ersten Weltcuprennen nach den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo nach dem ersten Lauf noch auf Rang drei gelegen.

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Im zweiten Durchgang zog er mit der besten Laufzeit und der besten Startzeit noch an Maier und Nydegger vorbei. Zum starken Auftritt der Gastgeber trug auch Stefan Röttig bei. Er fuhr auf Rang sieben, womit alle vier deutschen Starter bei leichtem Schneefall und Minustemperaturen unter den besten sieben landeten. Der erste deutsche Gesamtweltcupsieg seit Christopher Grotheers Triumph in der Saison 2022/23 ist in diesem Winter durchaus möglich.