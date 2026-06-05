Skeletor feiert Comeback: Nostalgische Actionfigur bei Amazon im Angebot

Mit dem Kinostart von Masters of the Universe feiert Skeletor sein Comeback. Eine neue Actionfigur ist erschienen, die sich optisch klar am aktuellen Film orientiert und zugleich Erinnerungen an frühere Abenteuer aus Eternia weckt.

Mit dem Kinostart von Masters of the Universe feiert Skeletor sein Comeback. Der Herr der Unterwelt ist wieder da - und zwar nicht nur auf der großen Leinwand.

Seit dem Kinostart des neuen Live-Action-Films ist eine neue Actionfigur erschienen, die sich optisch klar am aktuellen Film orientiert und zugleich Erinnerungen an frühere Abenteuer aus Eternia weckt. Bei Amazon bekommt man das nostalgische Stück gerade für 15,99 Euro im Angebot. Die rund vierzehn Zentimeter große Skeletor-Figur ist direkt vom aktuellen Masters of the Universe-Film inspiriert. Gestaltung und Zubehör orientieren sich laut Hersteller am Leinwandauftritt der Figur.

Dazu gehört auch der ikonische Havoc-Stab, Skeletors bekannteste Waffe, die fester Bestandteil des Lieferumfangs ist. Durch mehrere Bewegungspunkte lässt sich die Figur flexibel einsetzen. Eine integrierte Dreh- und Loslass-Funktion simuliert einen Angriff mit dem Havoc-Stab und greift damit typische Kampfszenen aus dem Film auf. Skeletor gehört seit Jahrzehnten zu den prägendsten Bösewichten der Film- und Seriengeschichte.

Schon lange vor dem aktuellen Kinofilm war er fester Bestandteil vieler Kinderzimmer. Die Verpackung setzt auf den Effekt, indem sie das bekannte Duell zwischen He-Man und Skeletor aufgreift und sich visuell an der aktuellen Kinoadaption orientiert. Damit spricht sie nicht nur Kinder an, sondern auch Sammler*innen, die mit Masters of the Universe aufgewachsen sind





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