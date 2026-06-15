Nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen USA und Iran zur Beendigung des Iran-Kriegs äußern sich deutsche Politiker zurückhaltend. Christoph Heusgen und Roderich Kiesewetter kritisieren den Deal scharf. Die Bundesregierung bereitet sich auf einen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus vor, während Iran Gebührenforderungen stellt.

Nach der überraschenden Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieg s haben sich führende deutsche Politik er zurückhaltend bis ablehnend geäußert. Der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, zeigte sich skeptisch: Er halte die Nachricht zwar für positiv, mahne aber zur Vorsicht, da die Iraner betont hätten, dass das Abkommen erst mit der Unterschrift am Freitag gelte.

Bis dahin könne noch viel passieren, warnte Heusgen im Sender Phoenix. Die Bundesregierung bereitet sich indes auf einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus vor. Der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille erklärte, dass dafür ein Bundestagsmandat nötig sei, und zeigte sich optimistisch, dass dieses bis Freitag verabschiedet werden könne, falls das Abkommen unterzeichnet werde. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass ein solches Mandat schnell herbeigeführt werden könne, und die internen Vorbereitungen seien bereits abgeschlossen.

Die Situation sei nicht neu, so Hille. Schärfere Kritik kam von CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der das Abkommen als sicherheitspolitischen Offenbarungseid und Desaster bezeichnete. Er warf US-Präsident Donald Trump vor, vor einem brutalen Regime einzuknicken und langfristige Sicherheitsinteressen für einen schnellen PR-Erfolg zu opfern. Kiesewetter sprach von einem beispiellosen Verrat an der iranischen Bevölkerung.

Auch der frühere persischsprachige Sprecher des US-Außenministeriums, Alan Eyre, relativierte die Einigung: Solange der Deal nicht unterschrieben sei, sei er kein echter Deal. Er beschrieb die Grundzüge: Der Iran öffnet die Straße von Hormus, die USA heben die Seeblockade auf und zahlen Geld. Unklar bleibt, ob die USA künftig Gebühren für die Durchfahrt entrichten müssen. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass in letzter Minute eine Klausel eingefügt wurde, die dem Iran Gebühren für maritime Dienstleistungen zusichere.

Nach einer 60-tägigen kostenfreien Phase wolle der Iran Gebühren erheben. Bundesaußenminister Johann Wadephul forderte vor einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus. Das Abkommen müsse klarstellen, dass die Meerenge ohne Einschränkungen befahrbar werde. Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour mahnte, die Menschenrechte im Iran nicht zu vergessen: Ein Abkommen beseitige weder die katastrophale Menschenrechtslage noch die regionale Aggression des Regimes.

Wer nur über Uran spreche und über die Menschen schweige, wiederhole die Fehler der Vergangenheit. Unterdessen meldete die britische Seeverkehrsbehörde UKMTO einen Angriff auf ein Containerschiff vor der Küste Jemens, bei dem ein Beiboot versucht habe, den Frachter zu entern. Der Vorfall ereignete sich 26 Kilometer vor der Südküste des Jemen und zeigt die anhaltende Spannung in der Region. US-Präsident Donald Trump hat der New York Times zufolge Konsequenzen angekündigt, falls nach dem Rahmenabkommen keine Einigung zum iranischen Atomprogramm gelingt





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