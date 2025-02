Ski Aggu Werbt für den Wahl-O-Mat: Rap-Star Sucht Politisches Gespräch mit Jugendlichen

Der Wahl-O-Mat erlebt in diesem Jahr Rekordzahlen. Rapper Ski Aggu hat ein Video gepostet, in dem er für das Politik-Tool wirbt, und sucht so das Gespräch mit Jugendlichen über Politik. Der 'Wahl-O-Mat' ist seit seiner Entwicklung eine Erfolgsgeschichte und hat auch ohne Ski Aggu's Video einen Rekordstart verzeichnet.

Der Wahl-O-Mat erlebt in diesem Jahr Rekordzahlen. Der Rapper Ski Aggu hat ein Video veröffentlicht, in dem er für das Politik -Tool wirbt – mit einem unerwarteten Gast. Zwei Männer sitzen auf dem Sofa. Der eine: blond gefärbte Haare, locker zurückgebunden, ein Brettspiel auf dem Schoß. Der andere: weiße Haare, aufrechte Haltung, Lebenserfahrung in den Augen. 'Opa, mir ist übelst langweilig. Was soll ich machen?', fragt der Jüngere. 'Mach doch den Wahl-O-Mat !', lautet die Antwort.

Kein Zufall, diese Szene. Der alte Mann ist Nils Diederich, Politikwissenschaftler und einer der Erfinder des 'Wahl-O-Mat'. Neben ihm: sein Enkel August Jean Diederich. Oder, wie ihn das halbe Land kennt: Ski Aggu – der aktuell meistgehypte Rapper Deutschlands.Dieser Inhalt wird einmalig angezeigt.Ski Aggu postete das Video am Donnerstag auf seinem Instagram-Kanal, heute hat es bereits über 15.000 Likes. Erst Anfang der Woche hatte der Rapper sich politisch starkgemacht, indem er einen offenen Brief unterzeichnete, adressiert an die Bundesregierung: 'Es geht ums Ganze: Klima nicht den Rechten überlassen.' Der 'Wahl-O-Mat'? Dieses Jahr beliebter denn je, auch ohne Ski Aggus Video. Allein in den ersten 24 Stunden klicken sich mehr als neun Millionen Menschen durch die Fragen. 'Ein Rekordstart', heißt es aus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Und alles begann in einem Unikurs von Nils Diederich. Die Mission: Junge Leute für die Bundestagswahl 2002 begeistern. Keine Partei-Werbung, kein Spin, einfach 'Wahlkampf für das Wählen an sich', so Diederich. Kurz darauf spielte der Entertainer Harald Schmidt das Tool in seiner Sendung. Plötzlich glühen die Server. Erfolg über Nacht.Ski Aggu war 14 Jahre alt, als er erfuhr, dass sein Opa hinter dem 'Wahl-O-Mat' steckt. Das habe ihn sehr beeindruckt, sagte er dem 'Spiegel'. Jetzt, als Rapper mit Reichweite, wolle er das Gespräch mit Jugendlichen über Politik suchen. Ein Versprechen an seinen Großvater. Und so landet ein halbironischer Insta-Clip in den Feeds der neuen Generation 'Wahl-O-Mat'





