Heute gibt es live Skirennen in Gurgl und Sprünge in Lillehammer. Linus Straßer strebt Top-10 in Gurgl an, während die deutsche Skisprung-Nationalmannschaft in Norwegen startet. Alle Sendetermine für ZDF und Eurosport.

Am Sonntag dreht sich der sportliche Blick eindeutig auf die alpinen und nordischen Wintersport-Weltcups. Während die besten Skirennläufer im österreichischen Gurgl um jeden Zehntelsekunde kämpfen, treten die deutschen Skispringer in Lillehammer an. SPORTBILD fasst die wichtigsten Informationen und Startzeiten für den Sport-Sonntag zusammen, damit Fans keine der Highlights verpassen. Die Konzentration liegt hierbei auf den Leistungen von Linus Straßer im Slalom sowie auf den deutschen Springern wie Philipp Raimund und Andreas Wellinger.

Slalom in Gurgl: Straßer strebt Top-Ten-Platzierung an

Der beste deutsche Slalomfahrer Linus Straßer, 34 Jahre alt, hat nach seinem Start in Levi deutlich gemacht, dass er das Niveau im Herrenbereich als extrem hoch empfindet. Nach einem 13. Platz in der finnischen Woche betonte er, das aktuelle Wettniveau sei fast nur noch pervers. Jetzt stellt sich die Frage, ob er sich im Slalom in Gurgl besser schlagen wird als noch letzte Woche in Levi. Der DSV-Chef der Männer, Christian Schwaiger, erwartet sich von Straßer eine Platzierung unter den besten Zehn. Dies würde als tolles Ergebnis und als der nächste entscheidende Schritt gewertet werden.

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Eine große Herausforderung bleibt der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen, 26 Jahre alt, der in Levi nicht zu schlagen war. Bislang hat er beide Rennen in diesem Winter für sich entschieden und könnte heute einen Hattrick feiern. Für die deutschen Fans und Analysten ist es spannend zu beobachten, ob es in Gurgl gelingen wird, den norwegischen bzw. brasilianischen Dominanzkurs zu unterbrechen und das Tempo der führenden Athleten mitzuhalten.

Skispringen in Lillehammer: Deutsche Springer im Fokus

Von der Schanze in Lillehammer komplettieren die deutschen Skispringer das Startwochenende im Weltcup. Die Olympia-Stadt der Winterspiele von 1994 ist heute Schauplatz der weiteren Wettbewerbe. Nach dem Mixed-Event am Freitag und den beiden Einzelwettbewerben am Samstag folgen heute wieder jeweils ein Einzelwettbewerb für Frauen und Männer. Die Aufmerksamkeit gilt insbesondere den Leistungen von Philipp Raimund, 26 Jahre alt, und Andreas Wellinger, 31 Jahre alt.

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Die deutsche Mannschaft steht unter Beobachtung, wie sie nach den vorangegangenen Tagen in Norwegen reagiert. Die Struktur des Wochenendes mit Mixed-Team und Einzeln gibt den Athleten verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Für die Fans ist es ein Marathon der technischen Präzision und der Sprungweite, bei dem jeder Meter auf der Landezone entscheidend sein kann.

Live-Übertragung im Free-TV und Mediathek

Fans müssen sich heute keine Sorgen um teure Abonnements machen, da alles live im Free-TV zu sehen ist. Das ZDF sendet den zweiten Slalomlauf und beide Skisprung-Wettkämpfe live im Fernsehen. Dies bietet eine ideale Möglichkeit, die Highlights bequem vom Sofa aus zu verfolgen. Die Übertragungsstrategie des Senders stellt sicher, dass die wichtigsten Rennen der Wintersport-Saison einem breiten Publikum zugänglich sind.

Neben dem Fernsehprogramm gibt es weitere digitale Optionen für die Verfolgung der Ereignisse. Den ersten Slalomlauf um 10.30 Uhr sowie alle anderen Wettbewerbe bietet die ZDF-Mediathek an. Zusätzlich steht ein kostenloser Livestream auf zdfsport.de zur Verfügung. Auch bei Eurosport und weiteren Partnern sind die Events verfügbar, sodass jeder Zuschauer die Übertragung in der gewünschten Form verfolgen kann.

Zeitplan und technische Details der Wettbewerbe

Für die Organisation des Sonntags sind klare Zeitpläne vorgegeben. Um 10.30 Uhr startet der erste Slalomlauf der Männer in Gurgl. Der zweite und entscheidende Lauf folgt um 13.30 Uhr. Diese Zeitpunkte sind entscheidend für die Planung der Live-Verfolgung und für die Analyse der Zeiten nach dem Durchgang. Die schnellen Durchgänge erfordern von den Athleten maximale Konzentration und schnelle Reaktionen.

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Die Konkurrenz im alpinen Skilaufen und im Skispringen ist international stark besetzt. Die Leistungen der deutschen Akteure werden vor dem Hintergrund der internationalen Spitzenklasse bewertet. Mit den aktuellen Formkurven und den Erfahrungen aus den vorangegangenen Rennen in Levi und Lillehammer ist ein spannender Sport-Sonntag prognostiziert. Die Fans können sich heute entspannt zurücklehnen und die live Übertragungen genießen.