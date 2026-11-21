Emma Aicher geht am 21. November 2026 in Gurgl in den Slalom. ZDF und Joyn zeigen die Rennen live. Titelverteidiger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin im Fokus.

Die neue Saison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup ist offiziell eröffnet und präsentiert sich mit hohem Spannungspotenzial für Athleten und Zuschauer. Nachdem der Auftakt im Oktober in Sölden bereits ein fulminantes Signal setzte, rücken nun die ersten Slalomrennen im Fokus der deutschen Sportberichterstattung in den Vordergrund. Die 23-jährige Deutsche Emma Aicher hat ihre aktuelle Formkurve eindrucksvoll bestätigt und nutzt diese Momentum für ihre weiteren Ambitionen auf dem Podium.

Emma Aicher und aktuelle Weltcup-Form

Emma Aicher startet am Samstag, den 21. November 2026, beim Weltcup-Slalom in Gurgl an und zählt damit zu den favorisierten Konkurrentinnen für vordere Plätze. Ihre aktuelle Verfassung ist beeindruckend, nachdem sie nach einem dritten Platz im Riesenslalom beim Start in Sölden direkt nachlegen konnte. In Levi, Finnland, gelang ihr der Sprung ganz nach oben auf das oberste Podestplatz. Dieser Sieg in Finnland festigt ihre Position als eine der führenden Fahrerinnen im aktuellen Feld.

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Der Wettbewerb im Alpinen Ski-Weltcup wird von starken Titelverteidigern geprägt, die die Saison 2026/27 angehen. Auf Seiten der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt als Titelträger in die neue Kampfsaison. Bei den Frauen übernahm in der Vorsaison Mikaela Shiffrin die große Kristallkugel im Gesamtweltcup. Emma Aicher belegte mit ihrem aktuellen Saisonverlauf nur knapp dahinter den zweiten Platz in der allgemeinen Wertschätzung und den aktuellen Punktstände, was ihre hohe Konkurrenzfähigkeit unterstreicht.

Übertragungsrechte und TV-Termine

Für die Verfolgung der Rennen in Gurgl bieten sich deutschen Zuschauer mehrere direkte Wege, um die Live-Übertragungen zu verfolgen. Der erste Durchgang des Slaloms der Frauen beginnt um 10:30 Uhr. Dieser erste Lauf ist bereits ab 10:30 Uhr im kostenlosen Livestream des ZDF verfügbar und bietet somit einen barrierefreien Zugang für alle Interessierten.

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Der zweite Lauf startet am selben Tag um 13:30 Uhr. Das ZDF sendet auch diesen zweiten Durchgang live im Free-TV. Somit ist sichergestellt, dass die komplette Wettkampfleistung der Athletinnen im deutschen Fernsehen oder über die digitalen Plattformen des Senders verfolgt werden kann. Dies gilt als zentrale Informationsquelle für die deutsche Skimeisterin.

Saisonkalender und weitere Events

Die Saison 2026/27 erstreckt sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten und umfasst zahlreiche Termine in unterschiedlichen Disziplinen. Der Kalender begann traditionell Ende Oktober 2026 mit den Rennen im österreichischen Sölden. Das Programm zieht sich bis Ende März 2027, wo das Saisonfinale in den USA, speziell in Sun Valley, stattfinden wird. Dies stellt eine intensive Phase für die Sportler dar.

Zu den Höhepunkten dieser Saison gehören legendäre Veranstaltungen, die jährlich stattfinden. Die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif steht Mitte Januar auf dem Programm und zählt zu den anspruchsvollsten Strecken. Am 27. Januar folgt der Nachtslalom von Schladming, ein weiteres Highlight im Kalender. Die Speed-Spezialisten gastieren an den letzten beiden Februar-Wochenenden in Garmisch-Partenkirchen, der einzigen deutschen Weltcup-Station.

Zusätzliche Streaming-Optionen

Neben dem ZDF bieten weitere Plattformen Zugang zu den Rennen. Interessierte können prüfen, ob die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden können. Diese Option ergänzt das traditionelle Fernsehprogramm und bietet Flexibilität für Nutzer, die bevorzugt über Mobile oder Internet zugreifen. Die genauen technischen Details zu den Streaming-Diensten können auf den jeweiligen Plattformen eingesehen werden.

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Der Fokus liegt nun auf dem Slalom der Männer, der am 22. November stattfindet. Hier sind die Startzeiten ähnlich gelagert, mit dem ersten Durchgang um 10:30 Uhr und dem zweiten Lauf um 13:30 Uhr. Die Kombination aus schnellen Slalomrunden und der technischen Anforderung macht diese Rennen zu einem besonderen Ereignis im Winterkalender.