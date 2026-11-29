Alpiner Ski-Weltcup 2026/27 Livestream: Alle Termine, TV-Sender wie Eurosport und Joyn, sowie Startzeiten für Riesenslalom und Slalom in Deutschland und USA.

Die neue Saison im Alpinen Ski-Weltcup 2026/27 bietet Fans umfangreiche Live-Übertragungen auf digitalen Plattformen und im Fernsehen. Die Wettkampfreise beginnt traditionell Ende Oktober in Sölden und endet Ende März 2027 in Sun Valley. Deutsche Zuschauer können die spannenden Disziplinen unter anderem über Eurosport 1 und den Joyn -Livestream verfolgen.

Titelverteidiger und deutsche Erfolge

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer startet der Schweizer Marco Odermatt in die laufende Saison. Im Feld der Frauen sicherte sich in der Vorsaison Mikaela Shiffrin die wertvolle kleine Kristallkugel. Die deutsche Hoffnung Emma Aicher zeigte in diesem Jahr starke Leistungen und belegte knapp hinter Shiffrin den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

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Ihren Auftakt markierte Emma Aicher mit einem fulminanten dritten Platz im Riesenslalom beim Saisonstart in Sölden. Direkt im Anschluss daran konnte sie in Levi in Finnland sogar den Sieg auf dem Podium feiern. In Gurgl folgte im Slalom ein weiterer respektable Platz Acht für das deutsche Team.

Wettbewerbe und Startzeiten in den USA

Für die Rennen am 28. und 29. November stehen konkrete Termine und Startzeiten fest. Am 28. November findet ab 15:30 Uhr der Riesenslalom der Frauen statt, bevor ab 19:45 Uhr der Super-G der Männer die Bühne betritt. Am Folgetag, dem 29. November, startet der Slalom der Frauen um 16:30 Uhr und der Riesenslalom der Männer um 18:00 Uhr.

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Im Fokus der aktuellen Übertragungen steht der Riesenslalom der Männer in Copper Mountain. Der erste Durchgang im Rennen ist ab 19:47 Uhr im kostenlosen Joyn-Stream für alle Nutzer zugänglich. Für alle, die den zweiten Durchgang nicht verpassen möchten, beginnt dieser um 20:45 Uhr. Die technische Abfolge sorgt für maximale Spannung bis ins Ziel.

Live-Übertragung auf Eurosport und Joyn

Die Übertragungsrechte für die aktuelle Weltcup-Saison liegen bei großen Medienpartnern. Der zweite Lauf im Slalom der Frauen wird ab 19:17 Uhr exklusiv auf Eurosport übertragen. Der Riesenslalom der Männer in Copper Mountain ist ebenfalls auf Eurosport zu sehen, wobei der erste Lauf um 17:47 Uhr und der zweite Lauf um 20:45 Uhr startet.

Saisonhöhepunkte und deutsche Station

Neben den aktuellen Rennen in Nordamerika gehören weitere Highlight-Rennen zum festen Kalender. Die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif findet wie jedes Jahr Mitte Januar statt. Am 27. Januar lockt der Nachtslalom von Schladming die Zuschauer in den Fokus der Kamera.

An den letzten beiden Wochenenden im Februar gastieren die Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten in Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige Weltcup-Station in Deutschland in dieser Saison. Die Veranstaltung zieht sich bis Ende März 2027 mit dem Saisonfinale in den USA, was eine lange und intensive Wettkampfserie verspricht.