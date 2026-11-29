Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin starten in die neue alpine Weltcup-Saison. Alle Infos zu Stream, TV und den Ergebnissen von Emma Aicher bei Saisonstart und Lauf in Copper Mountain.

Die neue Saison im Alpiner Ski-Weltcup 2026/27 hat die Weltelite der Pistenfahrer bereits voll im Griff, nachdem der Start am Ende Oktober in Sölden erfolgreich absolviert wurde. Der Schweizer Marco Odermatt verteidigt als amtierender Gesamtweltcupsieger der Herren das große Glas, während die Amerikanerin Mikaela Shiffrin die Frauen dominiert. Deutsche Fans können die weiteren Rennen live verfolgen, wobei die deutsche Sportlerin Emma Aicher bereits mit einem Podestplatz in Finnland aufhorchen ließ.

Startsignale in Sölden und Ergebnisse in Finnland

Der traditionelle Saisonauftakt endete im österreichischen Sölden, wo die Athletinnen und Athleten den Ton für die kommenden Monate angaben. Die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher zeigte dabei eine starke Leistung, indem sie beim Riesenslalom den dritten Platz belegte und damit direkt die Aufmerksamkeit des internationalen Mediapools auf sich zog. Dieses Ergebnis legte den Grundstein für eine positive Fortsetzung ihrer Saisonvorbereitung.

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Unmittelbar nach dem Auftakt in Österreich reiste das deutsche Team nach Levi in Finnland, wo die nächste Station auf dem Programm stand. Dort konnte sich Emma Aicher noch einmal steigern und sicherte sich den ersten Platz auf dem Podium, was ihren Status als eine der führenden deutschen Skirennläuferinnen unterstreicht. Ihre Leistung beweist, dass sie im Weltspitze-Mitfeld fest integriert ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Allerdings stellte sich in Gurgl im Slalom eine andere Herausforderung, bei der Aicher den achten Rang erreichte. Diese Ergebnisse markieren den aktuellen Stand der deutschen Positionierung im Weltcup-Kalender 2026/27, während der Titelverteidiger Marco Odermatt bei den Herren als Favorit gilt. Bei den Damen holte sich in der Vorsaison Mikaela Shiffrin die große Kugel, wobei Aicher mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung knapp dahinter rangierte.

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Kalender 2027: Von Garmisch bis Sun Valley

Der Kalender für die Saison 2026/27 erstreckt sich über mehrere Monate und bietet zahlreiche Höhepunkte für Sportfans, die die Rennen im Fernsehen oder online verfolgen möchten. Die Wettbewerbe dauern bis Ende März 2027 an, wenn das Saisonfinale in Sun Valley in den USA stattfindet und den sportlichen Jahresabschluss bildet. Für die Speed-Disziplinen steht dabei die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif Mitte Januar als Highlight auf dem Plan.

Neben den Speed-Rennen erwartet die Slalom-Spezialisten und -Spezialisten traditionell der Nachtslalom von Schladming am 27. Januar, der ebenfalls ein fester Bestandteil des Programms ist. Die letzten beiden Wochenenden im Februar gehören dann den Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten, die in Garmisch-Partenkirchen antreten. Dies ist die einzige deutsche Station im Weltcup-Kalender, was sie zu einem besonderen Ereignis für die heimische Fangemeinde macht.

Live-Übertragung der Rennen in Copper Mountain

Fans können die aktuellen Rennen im Riesenslalom der Männer, die heute in Copper Mountain stattfinden, live und kostenlos über die Streaming-Plattform Joyn verfolgen. Der erste Lauf für die Herren startet dabei um 19:47 Uhr, während der zweite Lauf für die Teilnehmer am 20:45 Uhr in die nächste Runde geht. Diese zeitliche Struktur ermöglicht es den Zuschauern, den gesamten Wettkampfverlauf nahtlos zu verfolgen.

Im Fokus der Damen steht der zweite Lauf im Slalom, der ab 19:17 Uhr auf Eurosport übertragen wird und somit einem breiten Fernsehpublikum zugänglich ist. Parallel dazu steht der Riesenslalom der Männer auf dem Programm, der ebenfalls über Eurosport gestrahlt wird. Der erste Durchgang für die Männer beginnt dabei bereits um 17:47 Uhr, was eine frühe Morgenunterhaltung für internationale Sportfans ermöglicht.

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Zeitplan und Details für die Läufe am 28. und 29. November

Der Wettbewerbstag am 28. November ist durch zwei spezielle Disziplinen geprägt, wobei der Riesenslalom der Frauen um 15:30 Uhr startet und der Super-G der Männer um 19:45 Uhr auf die Piste geht. Diese zeitliche Abfolge sorgt für eine intensive Wettkampfatmosphäre an diesem Tag und bietet den Zuschauern eine gute Mischung aus technischen und Geschwindigkeitsdisziplinen.

Am folgenden Tag, dem 29. November, steht der Slalom der Frauen um 16:30 Uhr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Nachmittags setzt sich das Programm mit dem Riesenslalom der Männer fort, der um 18:00 Uhr seine Runden dreht. Diese Termine sichern eine gleichmäßige Verteilung der Rennaktionen und ermöglichen es den Athleten, sich auf unterschiedliche Disziplinen zu fokussieren.

Die Kombination aus Live-Streams auf Joyn und den Übertragungen auf Eurosport stellt sicher, dass niemand den Anschluss an die spannende Weltcup-Saison 2026/27 verpasst. Ob in Sölden, Levi oder Copper Mountain, die Athleten wie Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin und Emma Aicher zeigen ihr Können auf den Pisten der Welt.