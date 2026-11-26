Zu wenig Naturschnee und zu milde Temperaturen bremsen den Saisonstart am Feldberg. Ob Skifahrer am Samstag zumindest ein kleines Angebot erwartet?

Zu wenig Naturschnee und zu milde Temperaturen bremsen den Saisonstart am Feldberg. Ob Skifahrer am Samstag zumindest ein kleines Angebot erwartet? Feldberg - Der Saisonstart im Skigebiet am Feldberg im Südschwarzwald verzögert sich.

Ursprünglich war dieser Freitag als Starttermin angepeilt - nun müssen Skifahrer mindestens einen Tag länger warten, um auf den Pisten des größten Skigebiets in Baden-Württemberg zu fahren. Der Naturschnee reiche nicht aus und es sei zuletzt zu warm zum Beschneien gewesen, sagt Miriam Frietsch von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Wenn vor dem Samstag noch beschneit werden könne wie geplant, dann "besteht die Chance, dass wir am Samstag ein kleines Angebot für Skifahrer haben", hieß es weiter.

Advertisement

Advertisement

Die Entscheidung dazu soll im Laufe des Tages fallen. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge wurden auf dem Feldberg am Mittwoch rund 18 Zentimeter Schnee gemessen, am Donnerstag waren es demnach noch 15 Zentimeter. Mit nennenswerten Mengen an Neuschnee sei in den kommenden Tagen bislang ebenfalls nicht zu rechnen. Die vergangene Saison war am Feldberg trotz holprigen Starts gut verlaufen, hieß es von den Feldbergbahnen als Betreiber.