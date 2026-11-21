Emma Aicher startet am 21. November im Weltcup-Slalom in Gurgl. Das ZDF überträgt live. Titelverteidiger sind Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin.

Die neue Saison im Alpinen Ski-Weltcup 2026/27 hat ihre intensive Phase erreicht. Nachdem der Auftakt im Oktober in Sölden bereits gelaufen ist, widmen sich die Athleten nun den technischen Disziplinen. Die deutsche Ski-Star Athletin Emma Aicher tritt am 21. November 2026 im Slalom in Gurgl an. Der Wettbewerb stellt eine wichtige Bewährungsprobe für die 23-Jährige dar, nachdem sie in der Vorsaison den zweiten Platz im Gesamtweltcup der Frauen belegte.

Starttermine und TV-Übertragung in Gurgl

Emma Aicher geht am 21. November in Gurgl in Österreich an den Start. Der erste Durchgang des Frauen-Slaloms beginnt bereits um 10:30 Uhr. Der zweite Lauf startet später am selben Tag um 13:30 Uhr. Die Übertragung wird von deutschen Fernsehsendern begleitet, um die Fans vor Ort und zu Hause zu informieren.

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Das ZDF überträgt den zweiten Durchgang live im Free-TV. Zuschauer, die den ersten Lauf verfolgen möchten, können auf den kostenlosen Livestream des ZDF zurückgreifen. Dieser ist ab 10:30 Uhr online verfügbar. Es gibt keine Gebühren für den Zugriff auf das Angebot, was die Reichweite für Fans erhöht.

Titelverteidigung und aktuelle Form

Bei den Herren startet der Schweizer Marco Odermatt als Titelverteidiger in die Saison. Er sicherte sich in der Vorsaison die große Kugel für den Gesamtweltcup. Bei den Damen war es Mikaela Shiffrin, die die große Kugel gewann. Emma Aicher landete als deutsche Athletin nur knapp hinter ihr auf Platz zwei. Dieser Unterschied motiviert die deutsche Mannschaft für die aktuellen Rennen.

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In der laufenden Saison zeigte Emma Aicher starke Leistungen. Nach einem dritten Platz im Riesenslalom beim Auftakt in Sölden konnte sie direkt nachlegen. In Levi in Finnland erreichte sie sogar den ersten Platz auf dem Podest. Dieser Sieg bestätigt ihre gute Form und ihre Chance, in Gurgl erneut um die Spitzenplätze zu kämpfen.

Wettkampfkalender und Highlights

Die Saison 2026/27 zieht sich bis Ende März 2027. Das Saisonfinale findet in Sun Valley in den USA statt. Zu den Highlights gehören die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif Mitte Januar. Auch der Nachtslalom von Schladming am 27. Januar steht auf dem Programm. Diese Rennen gelten als klassische Disziplinen im Kalender.

An den letzten beiden Februar-Wochenenden gastieren die Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten in Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige deutsche Weltcup-Station für diese Disziplinen. Die Athleten nutzen diese Strecke, um sich auf die Finalphase vorzubereiten. Die Termine sind fest im Kalender verankert und ziehen jedes Jahr großes Interesse auf sich.

Zugang zu Live-Streams und Joyn

Interessierte Zuschauer fragen sich oft, wie sie die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen können. Die Plattform bietet zusätzliche Inhalte und Streaming-Möglichkeiten. Es ist ratsam, sich über die aktuellen technischen Anforderungen zu informieren. Der Start in Levi war erfolgreich, nun gilt es, diese Performance zu bestätigen.

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Die Athleten stehen vor einem anstrengenden Programm. Die Bedingungen in Gurgl sind speziell und erfordern Konzentration. Der Kampf um die Punkte ist hart, da viele Top-Athleten teilnehmen. Die Übertragung durch das ZDF sorgt dafür, dass niemand den Start verpasst. Die Unterstützung der Fans ist dabei entscheidend für die Motivation der Skisportler.