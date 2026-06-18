Skibidi Toilet: Vom YouTube-Meme zum Hollywood-Franchise mit Michael Bay

Das YouTube-Phänomen Skibidi Toilet soll mit einer 25-Millionen-Dollar-Finanzierung und Action-Regisseur Michael Ber als Film oder Serie umgesetzt werden. Invisible Narratives treibt den Ausbau der viralen Marke voran.

Das virale YouTube-Phänomen Skibidi Toilet , ursprünglich ein simpler elf Sekunden langer Clip des YouTubers Alexey Gerasimov , hat sich zu einer umfangreichen Science-Fiction-Saga entwickelt. Die Geschichte erzählt von einem Krieg zwischen außerirdischen Toilettenwesen und humanoiden Cyborgs, deren Köpfe aus Kameras oder Fernsehern bestehen.

Mit über 47 Millionen Abonnenten, mehr als 20 Milliarden Aufrufen und zusätzlich 8,7 Milliarden Besuchen in lizenzierten Roblox-Erlebnissen hat das Franchise eine massive globale Reichweite erzielt und sich zu einer echten multimedialen Marke gemausert. Nun plant das US-Unternehmen Invisible Narratives, das bereits die Rechte an der Marke hält, den nächsten großen Schritt: die Umsetzung als Film oder Fernsehserie. Um dieses Vorhaben voranzutreiben, hat Invisible Narratives eine Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar erhalten.

Das Kapital stammt von Fonds, die mit BC Partners Credit sowie der Beteiligungsgesellschaft Verance Capital verbunden sind. Die Investition ist direkt an die Mehrheitsübernahme des Skibidi-Toilet-Franchise geknüpft und soll den Ausbau zu einer plattformübergreifenden Entertainment-Franchise beschleunigen. Das Unternehmen wurde 2018 von Adam Goodman gegründet, der zuvor Chef von Paramount Pictures und DreamWorks Studios war. Als kreativen Berater konnte Goodman den Action-Regisseur Michael Bay gewinnen, der durch Blockbuster wie Transformers bekannt ist.

Bays Expertise soll dabei helfen, das kurze, virale YouTube-Format für die großen Bildschirme von Kino und Fernsehen zu übersetzen und zu erweitern. Konkrete Details zum geplanten Film liegen noch nicht vor, doch Goodman betont, dass man sich in aktiven Gesprächen mit mehreren Studios und Partnern befinde. Er beschreibt Skibidi als eines der weltweit bekanntesten Original-Franchises, das aus der Online-Welt hervorgegangen sei. Daher sei es entscheidend, den richtigen Partner zu finden, um dem Stoff gerecht zu werden.

Das Franchise startete 2023 auf dem Kanal DaFuq!? Boom! und wuchs durch eine fortlaufende Erzählweise schnell zu einem kulturellen Phänomen an. Neben den Online-Videos umfasst das Markenportfolio mittlerweile auch lizenzierte Fanartikel und Roblox-Erlebnisse. Für Invisible Narratives dient Skibidi Toilet als Vorzeigeprojekt für ihre Strategie, digitale und virale Geschichten in klassische Film- und Serienformate zu transformieren.

Der Abschluss der Finanzierungsrunde und die Beteiligung von Michael Bay verleihen dem Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit und Vorstoßkraft. Ob und wann letztlich ein Skibidi-Toilet-Film in die Kinos kommt, bleibt zwar ungewiss. Mit der jetzt gesicherten Finanzierung und der kreativen Beratung durch einen Hollywood-Veteran entwickelt sich das einstige Internet-Meme jedoch zusehends zu einem ernsthaften Unterfangen der Filmindustrie.

Die Entwicklung zeigt einen klaren Trend: Erfolgreiche Online-Formate werden immer häufiger als Quelle für größere Medienfranchisen erkannt und mit professionellen Strukturen versehen, um ihre Reichweite zu monetarisieren





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