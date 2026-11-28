Etwas später als geplant beginnt der Betrieb der Feldbergbahnen im Südschwarzwald. Welche Skilifte geöffnet haben.

Etwas später als geplant beginnt der Betrieb der Feldberg bahnen im Südschwarzwald. Welche Skilifte geöffnet haben. Feldberg - Einen Tag später als geplant startet das Skigebiet am Feldberg im Südschwarzwald in die Saison.

Wie die Feldbergbahnen als Betreiber mitteilten, können Skifahrer den Tag über mit dem Resilift und den Förderbändern ein kleines Angebot nutzen. Ursprünglich wollten die Feldbergbahnen schon am Vortag mit dem größten Skigebiet in Baden-Württemberg in die Saison starten. Mangels Neuschnee und wegen zu milder Temperaturen, die eine Beschneiung erschwerten, war das zunächst nicht möglich. Für den kommenden Winter hatten die Betreiber zuletzt höhere Preise angekündigt.

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Skifahrer zahlen im Schnitt knapp vier Prozent mehr. Standard-Tageskarten starten bei 44 Euro nach 39 Euro im Vorjahr, der Maximaltarif steigt um 3 Euro auf 62 Euro. Die Jahreskarte kostet im Vorverkauf 450 statt 430 Euro. Begründet wird das mit gestiegenen Energie- und Personalkosten.